Cariño saca a licitación el servicio de limpieza de playas para el verano de 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Cariño ha publicado la licitación del servicio de limpieza de playas para la temporada estival de 2026, un contrato fundamental para garantizar el buen estado y mantenimiento de los arenales del municipio durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

La actuación cuenta con una subvención concedida por la Deputación da Coruña por un importe total de 16.925,02 euros. Esta ayuda permitirá financiar íntegramente el servicio de limpieza de playas del municipio.

El contrato contempla una limpieza general inicial de los arenales, con retirada de residuos y arrastres acumulados durante el invierno, así como el mantenimiento diario posterior, incluyendo la recogida de desperdicios y otros residuos durante toda la Temporada. La licitación tendrá una duración de dos meses y medio, con un presupuesto base que asciende a 13.987,61 euros, más 2.937,41 euros de IVA.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó la importancia de este servicio para el municipio: “Las playas son uno de los principales atractivos naturales y turísticos de Cariño, y es fundamental mantenerlas en las mejores condiciones tanto para nuestros vecinos y vecinas como para las personas que nos visitan durante el verano”.

La regidora añadió que “esta actuación permite reforzar el compromiso del Concello con el cuidado del entorno y la calidad ambiental de nuestro litoral, garantizando unos espacios limpios, seguros y adecuados para el disfrute de todos”.