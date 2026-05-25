Licitada la renovación y mejora energética de la rúa Real de Ferrol por más de 340.000 euros

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El Concello de Ferrol sacará a licitación la renovación de la iluminación y del mobiliario urbano de la rúa Real, una actuación que supondrá una inversión total de 340.796,33 euros y que busca modernizar una de las principales arterias comerciales y sociales de la ciudad.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, avanzó este lunes tras la junta de gobierno local que la actuación contará con una aportación de 270.286,55 euros por parte de la Consellería de Vivenda, mientras que el Concello asumirá los 70.509,78 euros restantes en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones.

El regidor destacó que el gobierno local está ejecutando actuaciones en prácticamente todos los barrios de Ferrol y también impulsando intervenciones en el centro urbano. Entre ellas figura esta actuación en la rúa Real, que contempla la homogeneización del mobiliario urbano y de la iluminación de la principal vía de la ciudad, adaptándola a su relevancia comercial, social y patrimonial.

La intervención permitirá mejorar notablemente la iluminación de la calle gracias a la sustitución del actual sistema convencional de luminarias de vapor de sodio de alta presión por tecnología led de bajo consumo.

Actualmente, este tramo de la rúa Real dispone de 17 luminarias de 400 vatios, con una potencia total instalada de 6,8 kilovatios, una instalación que no se ajusta a los parámetros del Real Decreto 1890/2008 ni al proyecto de normalización del mobiliario del barrio da Magdalena.

El nuevo sistema mantendrá los 17 puntos de luz actuales, instalados en soporte de fachada para evitar elementos en las aceras y conservar la configuración existente. Las nuevas luminarias led tendrán una potencia unitaria de 57,6 vatios, reduciendo la potencia total hasta los 0,97 kilovatios y permitiendo un ahorro energético del 85,73 % respecto a la instalación actual.

Además, el proyecto contempla el soterramiento de los cruces aéreos de instalaciones existentes, eliminando el cableado visible para mejorar la estética urbana de la calle.

La actuación incluye también la renovación integral del mobiliario urbano. La rúa Real carece actualmente de bancos y jardineras, por lo que se instalarán nuevos bancos ergonómicos, maceteros, carteles de bienvenida al barrio y puntos de recogida de excrementos caninos.

Todo el mobiliario será desmontable y se colocará garantizando la plena accesibilidad y sin invadir el itinerario peatonal.

“Con esta intervención o Concello continúa avanzando na modernización e posta en valor da rúa Real, reforzando a súa imaxe como eixo central da actividade comercial e social da cidade”, señaló Rey Varela.

El plazo de ejecución previsto para esta actuación será de tres meses.