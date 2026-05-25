Ferrol destina más de 265.000 euros en ayudas a entidades sociales, educativas y de empleo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol reforzará este año su apoyo al tejido asociativo de la ciudad con la aprobación de 16 subvenciones nominativas destinadas a entidades sociales, educativas y de empleo por un importe total de 265.500 euros.

La junta de gobierno local dio luz verde a estas ayudas este lunes, que tienen como objetivo respaldar programas de inclusión, atención social, formación y apoyo educativo desarrollados por colectivos que trabajan con personas vulnerables y con la vecindad ferrolana.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que “estas axudas son unha mostra clara do compromiso do Concello coas entidades que cada día realizan un traballo imprescindible na nosa cidade, chegando en moitas ocasións onde a administración non pode chegar soa”.

Ayudas para programas sociales y de inclusión

La mayor parte de las subvenciones corresponden al área de Política Social, que distribuirá un total de 248.500 euros entre doce entidades.

Entre las principales ayudas figura la concedida a Provivienda, que recibirá 55.000 euros para el mantenimiento de dos viviendas de inclusión social destinadas a personas sin hogar.

Por su parte, Aspaneps contará con 50.000 euros para financiar actividades de atención socioeducativa y familiar dirigidas a mejorar el desarrollo de la infancia y la calidad de vida de las familias participantes.

La Fundación Santo Hospital de Caridad de Ferrol dispondrá de 45.000 euros para colaborar en la atención a transeúntes y personas sin hogar a través del albergue Pardo de Atín.

Asimismo, la Asociación Banco de Alimentos da Provincia da Coruña recibirá 37.000 euros para reforzar la atención a personas en riesgo de exclusión social.

En el ámbito sanitario y preventivo, Asfedro percibirá 18.000 euros para desarrollar el programa ‘Infodrogas Asfedro UDC Saudable’, centrado en la prevención y reducción de riesgos asociados al consumo de sustancias y al uso problemático de las nuevas tecnologías entre la juventud universitaria.

El Concello también concederá 15.000 euros a Aspanaes para reforzar la atención a personas con trastorno del espectro autista (TEA), mientras que Dignidad Galicia contará con 10.000 euros para continuar su labor de apoyo a personas en riesgo de exclusión.

La asociación Aprende a Voar recibirá 8.000 euros para desarrollar su programa de ocio inclusivo, que incluye talleres de fotografía, huertos urbanos e iniciativas de integración para personas con diversidad funcional.

Además, Acción Familiar Ferrol contará con 5.000 euros destinados a actividades de apoyo a familias y refuerzo escolar en el hogar infantil, mientras que Asociación Arraigo recibirá 2.500 euros para actividades de convivencia y reparto de alimentos, ropa y enseres.

Completan estas ayudas los 1.500 euros para Aspace y otros 1.500 euros para Aspanemi, destinados respectivamente a programas de apoyo a personas con parálisis cerebral y de respiro familiar para familias con menores con diversidad funcional.

Apoyo al empleo y a la educación

La junta de gobierno local aprobó además ayudas por valor de 10.000 euros en el área de Emprego.

Cáritas recibirá 5.000 euros para financiar el curso de formación laboral ‘Reformas de interiores e revestimentos’, dirigido a personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

La misma cuantía se destinará a Asociación Teima Down para apoyar su servicio de ‘Formación Sociolaboral y Emprego’ de personas con síndrome de Down.

En el ámbito educativo, el Concello renovará su colaboración con la ANPA do CEE Terra de Ferrol, que contará con 4.000 euros para el programa ‘Aprendendo e xogando a diversidade’.

Asimismo, la Asociación Cultural Correlingua recibirá 3.000 euros para financiar el ‘Correlingua Ferrolterra 2026’.

El alcalde avanzó que el número de entidades beneficiarias seguirá creciendo en próximas convocatorias municipales, reafirmando la voluntad del gobierno local de “seguir fortalecendo a colaboración co tecido asociativo e social da cidade”.