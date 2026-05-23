Ferrol recupera la celebración de Santa María Auxiliadora, patrona de la Policía Local, tras 25 años

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El Concello de Ferrol conmemoró este viernes el Día de Santa María Auxiliadora, patrona de la Policía Local, recuperando una celebración institucional que no se realizaba desde hacía 25 años. El acto estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, en el salón de plenos del palacio municipal, tras un oficio religioso celebrado previamente en la concatedral de San Xiao.

Durante el acto institucional se entregaron un total de diez medallas al mérito policial, unas distinciones con las que el gobierno local quiso reconocer “o esforzo, a dedicación, o sacrificio e a actuación sobresaínte” de los agentes en distintas intervenciones.

El regidor destacó que la recuperación de esta efeméride busca “visibilizar e poñer en valor o labor diario dun corpo fundamental para o bo funcionamento e a seguridade da nosa cidade”. Asimismo, también se rindió homenaje a los 38 agentes jubilados en los últimos años, agradeciendo su trayectoria y el legado dejado en el cuerpo policial.

En su intervención, Rey Varela puso en valor la profesionalidad, cercanía y vocación de servicio público de la Policía Local de Ferrol, subrayando que “o voso traballo é exemplo para todos e o voso compromiso honra a toda unha cidade”.

Balance de actividad en 2025

Durante el acto también se dieron a conocer algunos de los principales datos de actividad de la Policía Local correspondientes al año 2025. Entre ellos, destaca que no se registró ninguna víctima mortal en accidentes de tráfico en la ciudad.

Además, el cuerpo practicó 123 detenciones e investigó a más de 219 personas por presuntos delitos contra la seguridad vial. En materia de tráfico, más de 380 conductores fueron sancionados por conductas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas.

Por otra parte, la sala del 092 recibió más de 38.000 llamadas a lo largo del año. De ellas, el 40 % estuvieron relacionadas con incidencias de tráfico, el 23 % con seguridad ciudadana y el 22 % correspondieron a consultas administrativas. El resto estuvieron vinculadas a labores de colaboración o gestión.

El alcalde concluyó señalando que la recuperación de esta celebración también simboliza la apuesta del Concello por seguir respaldando a la Policía Local ante los nuevos retos sociales y de seguridad que afronta la ciudad.