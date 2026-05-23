XV Aniversario de Galicia Ártabra-Felicitaciones del obispo diocesano y de Ana Rodríguez Masafret

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Continuamos recibiendo felicitaciones por las celebraciones del XV aniversario de Galicia Ártabra. Agradecemos las muchas recibidas, entre ellos la de obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos. premio «ártabro entrega a los demás- 2023/24″ y la de Ana María Rodríguez Masafret , reconocida en el ámbito del derecho y la abogacía como una destacada profesional. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en diversas ramas legales.

La información religiosa aparece como algo permanente en Galicia Ártabra

» Mi felicitación y enhorabuena a Galicia Ártabra y a todos los trabajadores y colaboradores en el decimoquinto aniversario de su nacimiento.

En la sociedad de la información que se ha visto transformada con la aparición de Internet, la existencia de medios digitales como Galicia Ártabra posibilita tres elementos fundamentales en el periodismo actual: la inmediatez de la noticia; el contraste de la misma para que las take news no deformen la realidad; y la solidez que otorga una línea editorial fundamentada en el humanismo cristiano, abierto a la realidad, a la verdad y a la convivencia.

Agradezco también que, dentro de este medio digital, la información religiosa aparezca como algo permanente que permite descubrir lo religioso como algo perteneciente a nuestra sociedad ferrolana. ¡A por otros quince años más!. Fernando García Cadiñanos, obispo.

¡Galicia Ártabra está de aniversario!

«Quince años regalando noticias, opinión y cultura en un formato digital exclusivo dirigido por mi querido amigo Pedro Sanz. La receta de este gran proyecto ha sido magistral al conjugar con ese carácter tan ferrolano la esencia de lo propio con la vanguardia de una ciudad y un entorno abierto al mar. Un espacio de información veraz y libre en el cual me he sentido y siento en casa.

Querido Pedro, es un placer el poder escribir lo que quiero, sin censura en ese espacio de opinión que tan generosamente siempre me dejas abierto.

Todo un privilegio.

Mantén firme tu rumbo y llévanos con Galicia Ártabra por esas travesías procelosas de la información, cultura, entretenimiento y opinión por muchos años más.

¡Felicidades y muchas gracias!-Ana Rodríguez Masafret.