Blanca Millán se despide del Baxi Ferrol tras dos temporadas inolvidables en A Malata

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El Baxi Ferrol ha comunicado este viernes la despedida de la jugadora Blanca Millán, que pone fin a su etapa en el club ferrolano tras dos temporadas en las que se convirtió en una de las piezas más destacadas del equipo y en una de las grandes referentes del vestuario.

El club ha querido dedicar unas palabras de agradecimiento a la exterior gallega, destacando su compromiso, profesionalidad y entrega diaria desde su llegada. Millán ha sido descrita como una jugadora ejemplar tanto dentro como fuera de la pista, encarnando los valores del proyecto ferrolano en cada entrenamiento y cada partido.

Durante su estancia en Ferrol, la jugadora formó parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente del equipo, con la consecución del subcampeonato de la Eurocup Women, un hito que llevó al conjunto departamental a firmar una campaña para el recuerdo y a ilusionar a toda la ciudad.

Más allá de lo deportivo, el club subraya también la conexión especial que Blanca Millán ha logrado con la afición de A Malata, convirtiéndose en una de las jugadoras más queridas por su cercanía, carácter competitivo y compromiso constante.

Desde la entidad ferrolana se despiden de ella con un mensaje de agradecimiento y buenos deseos para su futuro deportivo y personal, recordando que A Malata siempre será su casa.

Con su marcha, el Baxi Ferrol pierde a una jugadora importante en lo deportivo, pero también a una figura muy valorada en el seno del club y su entorno.