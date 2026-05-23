Fallece un motorista tras una colisión con un coche en San Sadurniño

23 mayo, 2026 Dejar un comentario 137 Vistas

Un motorista perdió la vida tras sufrir una colisión con un coche en la carretera de As Calvelas, en la parroquia de Santa Mariña do Monte, en San Sadurniño.

Según la información del Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el hombre no respondía.

El motorista salió despedido tras colisionar contra un turismo. Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y los Bomberos do Eume, según petición del CIAE-112

Los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

 

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