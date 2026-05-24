La Diputación de A Coruña promueve mesas sectoriales para detectar oportunidades de negocio en la provincia

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La Diputación de A Coruña ha puesto en marcha las primeras mesas de diagnóstico sectorial del programa Provincia Emprendedora, una iniciativa promovida por la institución provincial en el marco del Plan Empleo Local PEL.

La misma se ha desarrollado en colaboración con la Confederación de Empresarios de A Coruña CEC «con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial, impulsar el emprendimiento e identificar nuevas oportunidades de desarrollo económico en la provincia».

La diputada de Empleo, Industria y Medio Ambiente, Rosa Ana García, ha participado en la apertura de estas primeras sesiones de trabajo, celebradas en la sede de la CEC en la que se abordaron dos ámbitos: renovables y economía circular e innovación, TIC y audiovisual.

En otro orden de cosas, el organismo provincial ha cerrado en Ames una serie de encuentros para avanzar hacia una cultura más inclusiva. Las jornadas se celebraron también en Neda, Oleiros, Vimianzo y Outes reuniendo a personal técnico municipal, compañías artísticas y personas vinculadas al ámbito de la accesibilidad.