Ferrol en Común aglutinará a toda la “izquierda transformadora” en una lista única para las elecciones municipales de 2027

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Ferrol en Común, Esquerda Unida, Sumar Galicia, Anova y Podemos Ferrol concurrirán en una misma lista unitaria a las elecciones municipales de 2027, tal y como confirmaban en este jueves en un evento celebrado en el monumento de Ás Ceibes, en el Cantón de Molíns.

El portavoz municipal de Ferrol en Común y alcalde entre 2015 y 2019, Jorge Suárez definía como “histórico” que las formaciones de la izquierda transformadora se pusieran de acuerdo para concurrir juntas bajo el paraguas de Ferrol en Común.

Para estas formaciones, Ferrol necesita “un cambio político e social” y la mejora socioeconómica actual se acompañe con políticas públicas transformadoras “que no se están a producir a día de hoxe.”

El objetivo es trabajar desde estos momentos “para intentar chegar a toda a sociedade” manteniendo reuniones con todas las asociaciones y colectivos de la ciudad.

La hoja de ruta de los siguientes meses será elaborar el programa electoral y esperan poder sacar una candidatura única en el que estén todas las formaciones representadas, reconociendo los “erros do pasado” en anteriores comicios en las que hubiera luchas internas o incluso varias candidaturas concurriendo a las elecciones. “Agora abrimos un novo capítulo, querendo ter toda a forza da sociedade” para transmitir cambios en todas las áreas del Concello de Ferrol “presentando una candidatura que opte a todo como fixemos en 2015.”

La persona que encabezará esta lista todavía no está decidida. Jorge Suárez apelaba a esperar a este proceso interno de todas las formaciones que se celebrarán en los próximos meses “e o que se decida entre todos será o máis idóneo seguro”, confirmando que él apoyará cualquiera de las decisiones que se tomen al respecto, esperando poder tenerlo finalizado en otoño “para ir con todo” a partir de inicios de 2027.

Para la concejala de Ferrol en Común, Nerea P. Carballeira, esta es una jornada de “felicidade” al conseguir lograr un acuerdo entre todas las formaciones “que era moi necesario para o futuro de cidade”, pensando siempre “nas persoas como o primeiro”, criticando las políticas “regresivas” del PP en estos últimos cuatro años, en materia de inmigración o medio ambiente “querendo volver a poñer estos temas enriba da mesa.”