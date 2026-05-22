Pedro Blanco pide dejar trabajar a la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido en el fallecimiento de la niña en Brión

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido en dejar trabajar a la Guardia Civil para establecer exactamente la dinámica de lo sucedido en el fallecimiento de la niña de dos años en un coche de Brión (A Coruña), tras ser olvidada por su padre.

Preguntado por los medios de comunicación acerca del suceso, Blanco ha subrayado que es una «auténtica tragedia», por la que han quedado todos «absolutamente conmocionados». «No solo también por la cercanía de Brión, sino porque la situación es absolutamente dramática», ha enfatizado.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia ha mandado todo su cariño a los familiares y allegados de la menor fallecida, y ha insistido en dejar trabajar a la Guardia Civil para establecer la dinámica de lo sucedido.