Pedro Blanco pide dejar trabajar a la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido en el fallecimiento de la niña en Brión

22 mayo, 2026 Dejar un comentario 138 Vistas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha insistido en dejar trabajar a la Guardia Civil para establecer exactamente la dinámica de lo sucedido en el fallecimiento de la niña de dos años en un coche de Brión (A Coruña), tras ser olvidada por su padre.

Preguntado por los medios de comunicación acerca del suceso, Blanco ha subrayado que es una «auténtica tragedia», por la que han quedado todos «absolutamente conmocionados». «No solo también por la cercanía de Brión, sino porque la situación es absolutamente dramática», ha enfatizado.

En este sentido, el delegado del Gobierno en Galicia ha mandado todo su cariño a los familiares y allegados de la menor fallecida, y ha insistido en dejar trabajar a la Guardia Civil para establecer la dinámica de lo sucedido.

 
 
 

Lea también

La Guardia Civil intercepta en dos ocasiones seguidas a una conductora que quintuplicaba la tasa de alcoholemia

La mujer forzó el cepo con el que los agentes inmovilizaron el vehículo para continuar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *