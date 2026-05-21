El Festival de Ortigueira hace públicas las bases para la Feria de Artesanía de esta edición

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El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira publica las bases que regularán la Feria de Artesanía que estará presente en el Festival entre el 8 y el 12 de julio de 2026.

El Concello de Ortigueira hace públicas las bases para la adjudicación de casetas y espacios públicos a personas físicas y jurídicas interesadas en participar en la próxima edición del Festival Internacional do Mundo Celta. El evento, que se celebrará del 8 al 12 de julio de 2026, acogerá una nueva edición de la tradicional Feria de Artesanía.

Desde el Comité Organizador se busca seguir apoyando a los productores artesanos que, como en cada Festival, llenan Ortigueira con sus productos realizados de manera artesanal. Se considerará producto artesanal aquel derivado de una actividad económica que suponga la creación, producción, restauración o reparación de bienes de valor artístico o popular. Se reafirma así el compromiso con el impulso a la economía local y la promoción de productos elaborados de manera artesanal.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, presencialmente o a través de la Sede Electrónica, hasta el día 3 de junio. Los participantes deberán abonar una tasa por ocupación de vía pública en función de los metros cuadrados utilizados, conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal número 15 del Concello de Ortigueira. Se recomienda a las personas interesadas consultar directamente con el Concello para conocer los importes exactos aplicables a su autorización.

El Concello de Ortigueira habilita 50 puestos para la Feria de Artesanía del Festival, divididos en dos modalidades, se valorarán criterios como la pertenencia a asociaciones de artesanos, la adhesión a la marca Artesanía de Galicia, la elaboración exclusiva de instrumentos musicales tradicionales y contar con más de cinco años de ejercicio profesional acreditado en el sector artesanal.

Consulta las bases de la Feria de Artesanía en https://festivaldeortigueira.com/artesania/