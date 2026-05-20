Rubén Orzáez renueva con O Parrulo Ferrol hasta 2028

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

O Parrulo Ferrol ha confirmado este miércoles la renovación de Rubén Orzáez, que continuará en la entidad ferrolana durante las dos próximas temporadas, hasta 2028. La decisión ha sido una de las primeras medidas deportivas adoptadas por la nueva junta directiva entrante, que apuesta por dar continuidad a una de las piezas más representativas del vestuario.

El club ha subrayado que la continuidad del jugador va más allá del ámbito estrictamente deportivo, destacando su papel como capitán, referente y figura clave dentro del proyecto. En este sentido, la entidad considera que su renovación “no es solo asegurar talento sobre la pista; es blindar los valores que representan a este club.”

Orzáez se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los jugadores más queridos por la afición y respetados dentro del fútbol sala nacional, gracias a su liderazgo, su compromiso y su implicación con el equipo.

Para el cuerpo técnico, su continuidad supone mantener una base sólida sobre la que seguir construyendo un proyecto competitivo, en el que su experiencia y conocimiento del club resultan fundamentales.

Más allá de la pista, el club también destaca su papel formativo y su influencia en la cantera, donde se ha convertido en un ejemplo para los jugadores y jugadoras de la escuela, representando valores como el esfuerzo, la humildad y la pasión por el deporte.

La renovación de Rubén Orzáez es interpretada por la nueva directiva como un mensaje de estabilidad e ilusión de cara a las próximas temporadas, reforzando la apuesta por un equipo que aspire a seguir creciendo y compitiendo al máximo nivel.