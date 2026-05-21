El colegio Tirso de Molina gana el concurso escolar ‘Un Ferrol máis seguro para os peóns’

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La concejala de Mobilidade e Seguridade de Ferrol, Pamen Pieltain, entregó este jueves los premios del concurso escolar de ideas ‘Un Ferrol máis seguro para os peóns’, dirigido al alumnado de 4º y 5º de Educación Primaria.

En esta edición participaron cerca de 200 alumnos de cinco centros educativos de la ciudad. El primer premio fue para el colegio Tirso de Molina, mientras que el segundo puesto recayó en el colegio Arenales Santa Juana y el tercero en el CEIP Valle Inclán.

Además, el certamen concedió un premio especial de Inclusión al CPR San Rosendo y el galardón especial de Investigación al CPR Cristo Rey.

Pamen Pieltain destacó la elevada participación registrada y agradeció la implicación de los centros educativos en esta iniciativa, incluida dentro de las actividades organizadas con motivo de la Semana de Seguridad Viaria de Ferrol.

Dentro de la programación prevista, este viernes se instalarán en la Praza da Constitución un parque de educación viaria y un simulador SRI, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Asimismo, el domingo se celebrará la V Carreira solidaria a prol das vítimas dos sinistros viarios ‘Corremos por eles’, cuyo recorrido absoluto tendrá una distancia aproximada de 5.000 metros por diferentes calles de Ferrol, con salida y llegada en las inmediaciones de la Praza de Armas.

La retirada de dorsales y chips podrá realizarse el viernes 22, de 11.00 a 13.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas, así como el sábado 23, de 10.00 a 13.30 horas, en el pabellón de A Malata. También podrán recogerse el domingo desde las 8.00 horas en la Praza de Armas.

La organización premiará a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría absoluta y de menores, excepto en la categoría peques. La entrega de trofeos está prevista al finalizar la prueba, alrededor de las 13.00 horas.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a las entidades Stop Accidentes y AESLEME.