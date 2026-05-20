El personal civil de Defensa se manifiesta en Ferrol para exigir una subida salarial de 300 euros mensuales

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Trabajadores civiles del Ministerio de Defensa se han manifestado en la mañana de este miércoles desde la puerta del Arsenal hasta la puerta del Dique de Ferrol para reclamar una subida salarial de 300 euros brutos mensuales, en el marco de un conflicto que se alarga ya más de un año.

La protesta, convocada por los sindicatos CIG y USO, ha tratado de visibilizar una reivindicación que consideran «estancada» pese a los compromisos del ministerio. Además, se han celebrado concentraciones en otros puntos como Marín, en la Escuela Naval Militar.

«El motivo de hacer una manifestación hoy era darle más visibilidad a este conflicto», ha explicado Carlos García Seoane, representante de la CIG, quien ha señalado que las obras del proyecto Abrir el Ferrol al mar, que afectan al contorno del Arsenal, llevaron a elegir un recorrido alternativo para no quedar «tapados ni deslucidos».

Más allá de la cuestión logística, el dirigente sindical ha subrayado el fondo de la protesta: «Queremos darle un nuevo impulso movilizador a este conflicto. Parece que no se está solucionando, cuando la solución desde nuestro punto de vista es hacer lo mismo que se hizo con los militares».

García Seoane ha detallado la propuesta de su sindicato: equiparación en cantidad y calidad con las retribuciones del personal militar. «Nuestra propuesta es que se lleven 2.800 euros repartidos en 14 pagas y consolidados en un complemento específico. Para el personal civil, funcionario o laboral, debe ser un complemento específico de defensa que forme parte de su estructura retributiva», ha afirmado.

Además, ha advertido que, aunque el Ministerio de Defensa se comprometió a convocar una mesa de negociación antes del verano -previsiblemente a mediados de junio-, los trabajadores no bajarán la guardia. «Para junio vamos a hacer otra movilización, aún sin fecha cerrada, porque queremos ajustarla para unos días antes de la negociación y llegar con un ambiente favorable a los intereses de los trabajadores».

MAYOR NÚMERO DE MOVILIZACIONES

Por su parte, Pablo Morgade, del sindicato USO, ha incidido en la dimensión estatal del descontento. «Esta vez son 108 centros a nivel estatal. El malestar va creciendo. Se suma La Rioja, y en Galicia son cuatro centros: A Coruña, Santiago, Ferrol y Marín». Morgade ha enfatizado el lema que coreaban muchas pancartas: «No discriminación al personal civil respecto a nuestros compañeros militares».

Según ha precisado, la reivindicación de 300 euros mensuales -4.200 euros anuales- se sostiene en un cálculo claro. «Los militares tuvieron una subida recientemente de 40 euros, que supone un montante total de 60 millones de euros. Si se divide entre todo el personal civil, coincide justo con los 300 euros que reclamamos desde el principio».

El representante de USO ha reclamado a la ministra de Defensa que «tome la palabra y se ponga al frente como hizo el año pasado para desbloquear la situación», y advirtió que la diferencia retributiva con los militares ronda ya «los 5.000 euros acumulados en el último año».

Ambos, sindicatos coincidieron en que, de no haber avances concretos en la próxima mesa negociadora, el calendario de protestas se intensificará.