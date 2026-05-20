Galicia Ártabra .XV Aniversario (Julia Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia Dopico Vale y Piñeiro

Antes de la llegada de Julio César a Galicia en el año 62 a .C existía una gran diversidad de pueblos organizados en tribus o clanes que la habitaban y que eran conocidos generalmente como galaicos. Ellos constituían la cultura castreña‒ aldeas fortificadas denominadas “castros” ‒.

Entre estos pueblos: brácaros, seurbos, albiones, cibarcos, cilenos… estaban los Ártabros cuyo nombre designa a “los del Norte” ubicados en el Golfo que limita las tierras costeras próximas al mar: desde la Brigantium ‒ A Coruña‒ y Ferrol a A Costa da Morte o Fisterra‒ algunos dicen que hasta Portugal‒.

De ellos dejan referencias escritas autores como Plinio “el Nuevo”, Estrabón o Ptolomeo que califican a los ártabros como un pueblo belicoso, guerrero y poderoso, descendientes de Brigo, el primogénito de Breogán, siendo especialistas en la fabricación de barcos de mimbre‒ ¡qué decir de Ferrol y los barcos! ‒ y ricos en metales, especialmente estaño y oro.

No ha sido baladí, por tanto, que el veterano del periodismo Pedro Emilio Sanz Sánchez bautizase con el nombre de Galicia Ártabra a este diario digital, uno de los primeros en constituirse de la zona, allá, por el 2011, reuniéndonos en torno a él una hueste de colaboradores que escribimos sobre aquello que nos parece, desde la libertad y el respeto.

Personalmente formo parte de esta “hueste ártabra” cubriendo las páginas musicales de Ferrol o de la antigua Artabria. Yo agradecida y contenta de pertenecer y permanecer entre ellas prácticamente desde su fundación.

Este 22 de mayo del corriente tendrá lugar la entrega de los “Premios Ártabros”, galardones con los que se reconoce la labor de personas, entidades y asociaciones que destacan por su labor social, cultural o humanitaria en la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal.

La cita es a las 19,00 en el epicentro cultural de la ciudad: el Teatro Jofre y allí estaremos si fieri potest.