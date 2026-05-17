Ferrol y el tren que nos lleva…pero no nos trae-(Carlos J.García)

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Carlos J.García-Continuando con mis comeduras de coco sobre sí Ferrol ha mejorado y si sigue siendo atractivo para instalarse industrial o profesionalmente y residir. Estoy seguro de que habrá opiniones de todo tipo, lo cual es bueno y hasta sano, sobre todo si el tono es amable. Mi sensación es que no es mejor y que en ello influyen diversos factores decisivos que me llevan a tal conclusión pesimista. Todos ellos están tapados o disimulados por la, al menos demandada, falta de trabajo en el Naval, que parece va solucionándose mientras no haya cambios drásticos en las políticas de defensa principalmente y que desde la famosa reconversión (por cierto, ¡qué ya hace cuarenta años más o menos, es decir casi una generación!) no hemos crecido como otras zonas industriales, aunque seguimos vivos y con empresas de nuestro entorno muy pujantes, pero sufriendo importantes carencias de infraestructuras. Y me explico.

Creo firmemente que uno de los déficits que no ayudan a Ferrol, está en las comunicaciones. Cierto que por carretera son buenas y suficientes. Por aire, tampoco están mal. Dos aeropuertos, uno Alvedro, a más o menos media hora y el de Rosalía de Castro a una hora. Pero nos falta el medio de transporte más decisivo en el

desarrollo de las zonas industriales: el Ferrocarril. No ocuparé espacio explicando las teorías y bondades del transporte de personas y mercancías en tren, que está más que argumentado y demostrado. Pero si un par de ejemplos ilustrativos de nuestra realidad, o la demostración de mi tesis. Lo mejor es analizar lo más cercano que es un viaje a La Coruña. La distancia por vía férrea hasta destino es de 21 Km, sin embargo el tiempo que tarda es algo más de una hora. Sorprendente, casi se llega antes andando a la vera de la vía que en el vagón; por cierto, un recorrido precioso. Este dato si lo comparamos con el tiempo de recorrido desde La Coruña a Madrid, sin tener en cuenta los añadidos ministeriales tan tristes que generan el coste añadido para los viajeros de ansiedades y miedos a accidentes como el reciente de Adamuz. Resulta que el trayecto es de unos 510 Km. y el tiempo estimado es de tres horas y cuarto, minuto arriba, minuto abajo. Es decir, tres viajes seguidos a Coruña que serían 63 Km. “Pasmao” se queda uno. Y por hacer una comparación más cercana, hay quecomentar que el recorrido de La Coruña a la ciudad Compostelana es de 55 Km. En un tiempo de alrededor de media hora. Como diría un buen amigo: Señores, no va más. Clarito que me queda.

Pero si ahora miramos para otras direcciones, por ejemplo, Ferrol-Ribadeo que como saben es nuestra salida natural hacia el norte y por tanto a Europa y que es una comunicación vital para el desarrollo industrial y comercial del norte gallego, las vías del tren (no confundir en caso alguno con los recorridos por carretera) tienen un trazado de 95 Km. que en tiempo horario se traduce en tres horas. No hace falta ni calculadora. Desde Ferrol, en tren, así son las cosas. Ferrol, con un prestigio industrial enorme desde la construcción de los astilleros puestos en marcha allá por 1750, hoy cuenta con un magnífico puerto exterior, construido con más idea de puerto de abrigo por si aparece otro “Prestige” y de paso vender, políticamente otra cosa. ¿Se acuerdan que cuando se construyó no tenía comunicación con la autopista y lo que costó que la construyeran? Para que decir más… sobre todo para evitar subidas de tensión arterial y no poner colorado a más de uno. Creo que lo comentado es más que suficiente para

darnos una idea de la realidad. ¡Ayyy estos políticos!

Hace un par de semanas, más o menos, se organizaron actos de protesta para denunciar lo que es el evidente abandono absoluto de las comunicaciones ferroviarias de Ferrol y quiero, desde este pequeño rincón de pensar, adherirme a ellas y animar a que todos lo hagamos y no cejemos en ello. La mejora ferroviaria de Ferrol es

absolutamente vital si queremos ser lo que nuestra vocación nos pide. El Ferrocarril es la entrada y salida natural de la industria del norte de Galicia. Sin el tren es mucho más difícil conseguir desarrollo y competir y tener un crecimiento sostenido; y no lo digo yo, lo dicen la historia y los números. El tren es el padre del desarrollo y nosotros, en este sentido, estamos huérfanos y ya solo nos quedan las fotos de que un día, el tren, el que había, era el elemento que nos empujaba. No volvamos a caer en el abandono, derrotismo, o, si me permiten la expresión muy ferrolana ella de “que me la suda”.

Por una comunicación ferroviaria decente para el impulso. Petición que incluye al Gobierno Autonómico, que parece que Galicia, por el norte, piensan que acaba en Coruña Ciudad,

Y por hoy solo me queda por decir. ¿En qué se aplican o han aplicado la ingente millonada de fondos europeos que España ha recibido estos últimos años para impulsar desarrollo?? Vaiche na misa, como din o outro.

Gracias por vuestro tiempo.