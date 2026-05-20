El PSOE de Ferrol denuncia una baja ejecución de las inversiones municipales en el primer trimestre de 2026

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha criticado este miércoles la gestión del gobierno local tras la publicación de los datos de ejecución presupuestaria correspondientes al primer trimestre de 2026, que, según señalan, reflejan un “grave problema de xestión” en el Concello.

El concejal socialista Rafael Fernández aseguró que el gobierno de José Manuel Rey Varela solo ha ejecutado 517.217 euros de los más de 68 millones previstos en inversiones para este año, lo que supone un 0,76 % del total.

Fernández calificó la situación de “demoledora” y sostuvo que “de cada 100 euros que o goberno municipal anuncia para mellorar Ferrol, apenas executa 76 céntimos”, insistiendo en que el problema no sería económico, sino de gestión.

El edil socialista también apuntó a que el actual ejecutivo cuenta con mayoría absoluta, más recursos y más estructura, por lo que, a su juicio, no existen excusas para el bajo nivel de ejecución. “O problema non é a falta de medios: o problema é que non están traballando ao ritmo que necesita a cidade”, afirmó.

En su análisis, el PSOE compara estos datos con el mismo periodo del año anterior, cuando la ejecución del capítulo de inversiones alcanzaba el 4,76 %, frente al 0,76 % actual. También señala que en términos absolutos se superaban entonces los dos millones de euros ejecutados, frente a los algo más de 517.000 euros actuales.

Además, Rafael Fernández advirtió de que la situación afecta al conjunto de la gestión municipal, situando la ejecución global del gasto en el 8 % en el primer trimestre de 2026, frente al 14 % registrado en el mismo periodo de 2025.

La ciudad «non está parada por falta de cartos. Está parada por falta de traballo político”, insistió el concejal, que criticó la existencia de proyectos sin ejecutar y barrios que, según dijo, siguen esperando mejoras.

“Ferrol precisa un goberno que traballe. Gobernar non é prometer: gobernar é cumprir”, concluyó Fernández, que acusó al ejecutivo local de no estar cumpliendo con los compromisos anunciados.