Ferrol protege sus palmeras frente al picudo rojo con un tratamiento preventivo

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El Concello de Ferrol ha puesto en marcha un nuevo tratamiento preventivo contra el picudo rojo en distintas zonas verdes de la ciudad, una actuación destinada a preservar el estado de las palmeras y frenar el avance de esta plaga.

La intervención, impulsada por la concejalía de Servizos que dirige José Tomé, se ha desarrollado a lo largo del pasado fin de semana sobre 26 ejemplares de Phoenix canariensis, distribuidos por varios puntos del municipio.

El edil destacó la relevancia de este tipo de actuaciones periódicas para “garantir a conservación das especies arbóreas da cidade e preservar a imaxe e valor ambiental das zonas verdes urbanas”.

Los trabajos han sido ejecutados por la empresa responsable del mantenimiento de las zonas verdes e incluyen un doble procedimiento en cada ejemplar: por un lado, la endoterapia —mediante inyección directa en el tronco— y, por otro, la aplicación de productos insecticidas y fungicidas en la parte superior de la palmera.

Las actuaciones se han realizado en ubicaciones como la calle Coruña, la plaza de Amboage, el Cantón de Molíns, As Angustias, plaza de Sevilla, plaza de Ultramar, la calle Villarube, el paseo marítimo de A Malata y el parque de A Graña.

Está previsto que la campaña continúe el próximo mes de julio con una segunda fase de tratamiento, orientada a reforzar la protección de las palmeras frente a la evolución de la plaga.