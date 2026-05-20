Las empresas tienen hasta el 15 de junio para optar a las obras del pabellón del Ensanche y de la Casa do Deporte

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La Plataforma de Contratación del Sector Público publicó este miércoles las licitaciones correspondientes a las obras de mejora del pabellón polideportivo del Ensanche y de la Casa do Deporte de Ferrol, dos actuaciones que suman una inversión superior a los 550.000 euros.

Las empresas interesadas en ejecutar estos proyectos podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de junio.

En el caso del pabellón del Ensanche, las obras cuentan con un presupuesto de 360.555,51 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Por su parte, la actuación en la Casa do Deporte supera los 188.000 euros y deberá completarse en un periodo de tres meses.

Estas intervenciones forman parte del proyecto ‘Cidade do Deporte’, cofinanciado por el Concello de Ferrol, la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Deportes, y la Unión Europea.