Comienza la limpieza del baluarte de San Carlos tras años sin actuaciones

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El Concello de Ferrol ha iniciado este miércoles los trabajos de limpieza en el baluarte de San Carlos, en el barrio de Canido, una intervención que no se realizaba desde hacía años y que busca mejorar la conservación de este elemento patrimonial del siglo XVIII.

El concejal de Servizos, José Tomé, explicó que se trata de una actuación “demandada dende hai anos polos veciños, e que executamos agora escoitando as peticións e necesidades trasladadas polos veciños”.

Baluarte de San Carlos forma parte del conjunto de construcciones defensivas históricas de la ciudad, destinadas a proteger la ría y su entorno ante posibles ataques. Los trabajos han comenzado esta semana y se prolongarán durante varios días, bajo supervisión arqueológica y con especial cuidado al tratarse de un bien patrimonial.

Las labores consisten en la retirada de vegetación herbácea y arbustiva, principalmente hierbas, silvas y toxos, respetando especies como el musgo y los líquenes, que forman parte del ecosistema natural de la estructura.

Según explicó Tomé, la intervención se está realizando de forma manual y con extremo cuidado para evitar daños en el empedrado de la muralla y en la argamasa que une las piedras, debido al alto valor histórico del enclave.

El edil destacó además que esta limpieza “non se levaba a cabo dende hai anos”, por lo que la actuación permitirá mejorar tanto la conservación como la imagen del baluarte y su integración en el entorno.