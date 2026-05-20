Inscripción abierta para participar en la IV Jornada de Iniciación a la Vela de la APFSC

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La actividad, que se celebrará el 30 de mayo en Curuxeiras, está organizada por la Autoridad Portuaria Ferrol San-Cibrao-APFSC en colaboración con el Club del Mar y pensada para una franja de edad entre los 10 y los 15 años.

Este jueves 21 es el último día para inscribirse en la IV Jornada de Iniciación a la Vela de Crucero que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao con la colaboración del Club del Mar.

La jornada se celebra el 30 de mayo en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, entre las 10:00 y las 13:00 horas y está dirigida a personas de entre 10 y 15 años. El plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar está abierto hasta este jueves 21 de mayo, inclusive o hasta completar las 40 plazas.

La jornada comenzará en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, con una charla informativa a los asistentes por parte de personal cualificado del Club del Mar para iniciarlos en el mundo de la vela.

A continuación, comenzará la segunda parte de la actividad, más práctica, con un paseo por la ría en las distintas embarcaciones y se simulará la salida de una regata para que los participantes puedan conocer y experimentar los distintos procedimientos relacionados con este deporte.

En todo momento estarán acompañados por personal cualificado. La actividad es gratuita, aunque es preciso inscribirse previamente a través de la página web de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (www.apfsc.es). Ahí se encontrará habilitado un enlace al programa y al formulario de inscripción que, una vez cumplimentado, deberá enviarse al correo puertoyciudad@apfsc.es.

La Jornada de Iniciación a la Vela forma parte del programa de actuaciones Puerto-Ciudad con las que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao pretende acercar el puerto a los ciudadanos, en este caso los más jóvenes, y al mismo tiempo fomentar la afición por los deportes relacionados con el mar.