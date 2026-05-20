Inscripción abierta para participar en la IV Jornada de Iniciación a la Vela de la APFSC

20 mayo, 2026 Dejar un comentario 129 Vistas

La actividad, que se celebrará el 30 de mayo en Curuxeiras, está organizada por la Autoridad Portuaria Ferrol San-Cibrao-APFSC en colaboración con el Club del Mar y pensada para una franja de edad entre los 10 y los 15 años.

Este jueves 21 es el último día para inscribirse en la IV Jornada de Iniciación a la Vela de Crucero que organiza la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao con la colaboración del Club del Mar.

La jornada se celebra el 30 de mayo en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, entre las 10:00 y las 13:00 horas y está dirigida a personas de entre 10 y 15 años. El plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar está abierto hasta este jueves 21 de mayo, inclusive o hasta completar las 40 plazas.

La jornada comenzará en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, con una charla informativa a los asistentes por parte de personal cualificado del Club del Mar para iniciarlos en el mundo de la vela.

A continuación, comenzará la segunda parte de la actividad, más práctica, con un paseo por la ría en las distintas embarcaciones y se simulará la salida de una regata para que los participantes puedan conocer y experimentar los distintos procedimientos relacionados con este deporte.

En todo momento estarán acompañados por personal cualificado. La actividad es gratuita, aunque es preciso inscribirse previamente a través de la página web de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao (www.apfsc.es). Ahí se encontrará habilitado un enlace al programa y al formulario de inscripción que, una vez cumplimentado, deberá enviarse al correo puertoyciudad@apfsc.es.

La Jornada de Iniciación a la Vela forma parte del programa de actuaciones Puerto-Ciudad con las que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao pretende acercar el puerto a los ciudadanos, en este caso los más jóvenes, y al mismo tiempo fomentar la afición por los deportes relacionados con el mar.

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