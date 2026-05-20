Más de 150 fiscales gallegos votan la renovación de los vocales del Consejo Fiscal

Un total de más de 150 fiscales en Galicia han sido llamados a las urnas este lunes para elegir la nueva composición del Consejo Fiscal, el principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado.

Las votaciones se han desarrollado en las sedes del Ministerio Fiscal en A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol. En la sede de la Fiscalía Superior de Galicia, situada en A Coruña, la mesa electoral ha estado presidida por la Fiscal Superior de Galicia, Carmen Eiró.

Junto a la Fiscal Superior, han integrado la mesa coruñesa los vocales José Joaquín Alonso Pérez y María Vázquez Campos, además de la delegada provincial de la Asociación de Fiscales (AF), Begoña Ramos. En esta sede han ejercido su derecho al voto los fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de A Coruña.

El Consejo Fiscal ejerce funciones de asesoramiento al Fiscal General del Estado, además de elaborar criterios para garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Entre sus competencias destaca también el informe de propuestas para el nombramiento de cargos y ascensos, así como la información sobre proyectos de ley o normas que afecten a la estructura y funciones de la institución.

La votación de este martes tiene como objetivo elegir a los nueve vocales electivos, que representarán a todas las categorías de la carrera fiscal por un periodo de cuatro años.