La CIG inicia una campaña para reclamar una banca «socialmente responsable» y «contra la presión comercial»

Delegados y delegadas de CIG-Banca han iniciado este martes una campaña de denuncia «contra la presión comercial y los despidos en el sector financiero, mientras las empresas obtienen beneficios millonarios y recortan servicios a la clientela», señala en un comunicado.

La campaña se inició en A Coruña con una jornada de movilizaciones itinerante que pasó por oficinas del BBVA, Abanca, Banco Santander y Banco Sabadell.

La jornada de protestas terminó delante de la oficina principal de Abanca «para rechazar el despido de una compañera de la CIG en el comité de Pontevedra«, señala en un comunicado. Durante las movilizaciones también se denunció «el despido de una trabajadora que estaba en la oficina de Cedeira del Banco Santander».

Bajo el lema ‘La presión comercial es acoso laboral‘, la CIG reclama una banca socialmente responsable «que ponga las necesidades de la clientela por delante de los beneficios escandalosos que amasa quien gestiona estas entidades».