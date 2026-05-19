Seis gallegos dentro de las embarcaciones interceptadas por Israel: Global Sumud Galicia exige su liberación «inmediata»

Convocan movilizaciones por toda Galicia para condenar el ataque a la flotilla. En Ferrol (ante el Ayuntamiento a las 19.00 horas).

La Marina israelí interceptó este lunes varias embarcaciones de la nueva flotilla humanitaria con destino Gaza, en la que viajaban al menos 46 españoles, de ellos seis gallegos. Global Sumud Galiza ha exigido su liberación «inmediata» e información sobre su estado.

Tal y como ha explicado, Manuel Fernández García, uno de los portavoces de la Global Sumud en la Comunidad, la flotilla fue interceptada cuando se encontraba navegando dentro de la zona de seguridad y asistencia de Chipre. «Podemos confirmar 41 barcos interceptados y 337 activistas secuestrados», ha detallado.

Entre ellos, se encuentran seis gallegos: Edi Duarte Ferrín, que navegaba en el Holy Blue y fue interceptado a las 10.04 horas; Benito González y Xurxo Porritt, que viajaban en el Iridescence y fueron interceptados a las 15.06 horas; Andrea Morales, que iba en el Atlantic Blue, interceptado a las 15.38 horas; Ana Fuentes, que navegaba en el Venus, interceptado a las 16.15 horas; y Alberte Pagán, en el Azur, interceptado a las 18:59 horas.

Por ahora, ha avanzado Fernández García, unos 10 barcos continúan navegando rumbo a Gaza. En uno de ellos viaja la activista gallega Sandra Garrido.

Según ha señalado, se detectó en la zona la presencia de un buque de la armada israelí, acompañado de lanchas y barcos rápidos. «Este buque es presumiblemente el mismo en el que secuestraron a los activistas de la flotilla el 30 de abril en aguas internacionales de la zona SAR de Grecia», ha afirmado, explicando que dicho ataque fue denunciado.

Asimismo, ha recordado que la flotilla goza de tres derechos: 1) libertad de navegación, paso inocente y paso humanitario en virtud del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, en virtud del artículo 110 de la Unclos, su intercepción constituye un crimen de guerra.

En este escenario, la delegación gallega de la Global Sumud ha expresado su preocupación por la seguridad y protección de las personas civiles participantes en la flotilla y solicita la «liberación inmediata» de todos los activistas secuestrados. A mayores, han animado a las familias de los afectados a exigir información y romper con el «ostracismo» de las autoridades israelíes. «Reclamamos información de dónde están, como están, si tienen asistencia médica y legal», ha subrayado Ángela Gippini, otra de las portavoces de la delegación gallega.

En este contexto, la Global Sumud Galiza ha indicado que mantienen contactos con representantes del Parlamento Galego, en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, para denunciar el secuestro ilegal y pedir la liberación de los activistas.

MOVILIZACIONES

Este martes, hay convocadas movilizaciones en apoyo a la flotilla en toda la Comunidad. De esta manera serán: A Coruña (Obelisco, 20.00 horas); A Guarda (Praia do Porto, 20.00 horas); Betanzos (Praza Irmáns García Naveira, 20.30 horas); Cangas (Praza do Concello, 20.00 horas).

También, en Cee (Praza 8 de marzo, 20.00 horas); Santiago (Praza do Toural, 20.00 horas); Ferrol (Ante el Ayuntamiento, 19.00 horas); Lalín (Praza da Igrexa, 21.00 horas); Lugo (Praza Maior, 20.00 horas); Ponteareas (Frente a los juzgados, 20.00 horas); Pontevedra (Praza da Peregrina, 20.00 horas); Ribeira (Praza do Concello, 20.00 horas); y Vigo (Oliveira, Paseo de Alfonso, 20.00 horas).