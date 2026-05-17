Incautados 42 kilos de pulpo y 100 kilos de pescado en Ferrol, Cedeira y otros puntos de la costa gallega

17 mayo, 2026 Dejar un comentario 108 Vistas

Gardacostas de Galicia ha decomisado 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega.

Tal y como han informado a través de la red social ‘X’, los operativos se han realizado en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo.

Esta incautación ha tenido lugar con la veda del pulpo iniciada. Dicha pausa arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 05.00 horas del 1 de julio.

Todas las especies fueron posteriormente devueltas al mar. Además, en dichos operativos, se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).

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