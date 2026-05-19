Mil catrocentos escolares inundan Narón de galego no Correlingua 2026

19 mayo, 2026 Dejar un comentario 103 Vistas

Narón viviu este martes unha auténtica festa da lingua. Arredor de 1.400 alumnos de infantil e primaria procedentes de 14 centros educativos de Narón, Ferrol e Fene protagonizaron a celebración comarcal do Correlingua 2026, que tivo como epicentro o Pazo da Cultura e se estendeu ata as rúas anexas nun ambiente de participación e reivindicación colectivas.
 
Fuente Concello de Narón
A actriz Isabel Risco foi a encargada de conducir o acto no Pazo e dar lectura ao manifesto deste ano, que ten por lema “Co galego no corazón facemos revolución”, marcando o ton dunha xornada na que a lingua galega foi moito máis que un idioma: foi o fío condutor de todo o que aconteceu dentro e fóra do auditorio. O artista Paco Nogueiras foi o gran protagonista do espectáculo, cunha actuación que sacudiu o Pazo da Cultura de enerxía e conseguiu poñer en pé —e en marcha— a un auditorio entregado dende o primeiro momento.
 
Fuente Concello de Narón
 
Fuente Concello de Narón
A súa proposta, pensada para o público máis novo pero irresistible para calquera idade, converteu a celebración nunha experiencia festiva. Fóra do Pazo, o Correlingua deixou pegada nas rúas do municipio. A carreira-paseo percorreu un itinerario entre a rúa Ramón Cabanillas, a rúa Rafael Bárez e a rúa María Casares, nunha imaxe que resumiu o espírito do evento: centos de nenas e nenos levando o galego á rúa, con enerxía e ledicia. Ao evento asistiu a concelleira de Ensino, Olga Ameneiro, que agradeceu aos centros educativos, ao profesorado e a todas as entidades implicadas o traballo realizado, e reafirmou o compromiso do Concello de Narón coas políticas de normalización lingüística.
 
Tras o espectáculo tomou a palabra a secretaria comarcal da CIG Ensino Ferrol, unha das entidades organizadoras do Correlingua, antes da clausura a cargo da alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. A rexedora municipal subliñou o carácter reivindicativo da xornada: «O Correlingua non é só unha carreira, é unha reivindicación colectiva do dereito a medrar en galego, a vivir en galego e a sentirnos parte dunha cultura propia que nos identifica e une como pobo».
 
Fuente Concello de Narón
Ferreiro animou ao alumnado participante lembrándolles que «cada vez que falades galego estades mantendo vivo o legado de xeracións e abrindo o camiño para as que virán detrás». O Correlingua —iniciativa organizada pola CIG Ensino, a Mesa pola Normalización e a Asociación Socio-Pedagóxica galega— celebra cada ano en distintos municipios de Galicia a defensa do galego no eido educativo, convertendo a participación do alumnado no eixo central dunha xornada de defensa da lingua, cultura e festa.

Lea también

O Padroado abre o prazo de solicitude de instalacións deportivas de Narón para a próxima temporada

O Padroado de Deportes de Narón abre este luns, 18 de maio, o prazo para …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *