La Real Filharmonía de Galicia presenta en Ferrol ‘Universos Paralelos’ con el trompetista Esteban Batallán

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La Real Filharmonía de Galicia recala este viernes, 22 de mayo, en el Auditorio de Ferrol con el concierto ‘Universos Paralelos’, una de las citas destacadas de la recta final de la temporada de la formación sinfónica gallega.

La propuesta reúne un programa de gran potencia musical que combina repertorio sinfónico de los últimos siglos con creación contemporánea y obras del siglo XX, en una velada en la que la trompeta adquiere un papel protagonista a cargo del prestigioso intérprete ferrolano Esteban Batallán, considerado uno de los grandes solistas de su instrumento a nivel mundial.

La dirección correrá a cargo de la directora invitada Zoe Zeniodi, una de las cinco batutas femeninas protagonistas del documental La maestra, que aborda los retos de las mujeres directoras en el ámbito sinfónico.

El concierto se abrirá con el estreno absoluto de la obra Sismos, un encargo de la Real Filharmonía de Galicia dentro de su proyecto ‘Cometas’, con el que la formación celebra su 30º aniversario a lo largo de esta temporada mediante la presentación de una quincena de nuevas composiciones contemporáneas.

El programa incluirá también otra obra de estreno absoluto de la compositora Nuria Núñez Hierro, dentro del mismo proyecto, antes de dar paso al ‘Concierto para trompeta y orquesta’ en Mi bemol mayor de Hummel, una de las grandes piezas del repertorio clásico para este instrumento.

La cita permitirá al público ferrolano disfrutar de una propuesta diversa que une tradición y vanguardia en un formato de unos 80 minutos de duración.

Las entradas están ya a la venta por un precio único de 16 euros, con tarifa reducida de 5 euros para los socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, y pueden adquirirse en la taquilla del Teatro Jofre y del Auditorio de Ferrol, así como a través de la plataforma Ataquilla.com.

El concierto tendrá lugar en el Auditorio de Ferrol, consolidado como uno de los principales espacios culturales de la ciudad dentro de la programación musical del municipio.