El proyecto de reparcelación del Sánchez Aguilera podría aprobarse definitivamente en pocas semanas

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Uno de los principales escollos administrativos en estos últimos años está siendo la reparcelación del antiguo cuartel Sánchez Aguilera, en un proyecto “clave para o desenvolvemento da cidade”, como reconocía este lunes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

En estos casi tres años desde que empezó su segundo mandato al frente de la ciudad “tivemos que pasar por hitos” hasta estar próximos a la fase de licitación, como ha sido el pago del segundo plazo del convenio al Ministerio de Defensa, llevar a escritura pública la recepción de las parcelas por parte del Concello de Ferrol o la aprobación inicial del proyecto constructivo.

En este último apartado, en su periodo de exposición pública, el Concello de Ferrol ha recibido alegaciones, que están siendo respondidas por los técnicos municipales y también están trabajando en conseguir todas las autorizaciones sectoriales “pero isto é cousa que depende doutras administracións, non do Concello”, afirmaba el alcalde.

Esperaba poder contar con todas estas autorizaciones sectoriales pendientes y poder aprobar definitivamente el proyecto “en poucas semanas.”

Al mismo tiempo reconocía que él era el principal interesado en poder dar una solución definitiva al parking del Sánchez Aguilera, lamentándose de que “non se pode arranxar sen ter unha seguridade xurídica.”