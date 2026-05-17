El BBCA masculino se queda a las puertas de la Final Four tras caer ante el Novo Basket

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El Club Baloncesto Costa Ártabra no pudo culminar su buena temporada con la clasificación para la Final Four, tras caer este fin de semana por 61-65 ante el Novo Basket en un abarrotado pabellón Javier Gómez Noya, que registró la mejor entrada del curso para apoyar a los ferrolanos en una auténtica final.

El encuentro, que comenzó con retraso debido a la prolongación del partido anterior, respondió desde el inicio a la expectación generada. Ambos equipos ofrecieron un duelo intenso, rápido y muy igualado, con continuos intercambios de canastas. El primer cuarto concluyó con una ligera ventaja local (18-16), reflejo de la igualdad que se vivía sobre la pista.

En el segundo periodo, el Costa Ártabra mantuvo el pulso competitivo, aunque comenzó a acusar los errores desde la línea de tiros libres, una circunstancia que acabaría siendo determinante. Los locales no lograban despegarse en el marcador y, además, un parcial de 0-7 encajado en los últimos 42 segundos antes del descanso permitió al Novo Basket abrir una brecha importante, llegándose al intermedio con un 29-39 que no hacía justicia a lo visto en la cancha.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto ferrolano reaccionó y volvió a competir de tú a tú. El tercer cuarto terminó con un ajustado 16-15 favorable a los locales y el último periodo también cayó del lado del Costa Ártabra (16-11), aunque el esfuerzo resultó insuficiente para remontar la diferencia acumulada.

Uno de los factores decisivos del encuentro estuvo en el desacierto desde la línea de personal, con un balance de 14 tiros libres anotados de 36 intentos, unas cifras que terminaron condenando a los locales en un partido de máxima igualdad.

La derrota deja un sabor amargo en el Costa Ártabra, que cierra así una temporada notable, aunque con la sensación de haber estado muy cerca de alcanzar un objetivo mayor.