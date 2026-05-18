Rey Varela justifica la liquidación de la Sociedade Mixta de Turismo con el cambio a la gestión directa del servicio

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La situación de la Sociedade Mixta de Turismo era uno de los principales problemas que tenía el Concello de Ferrol desde hace muchos años y que acabó convirtiéndose en irreversible, lo que ha llevado al gobierno municipal a acordar su liquidación.

Este lunes el alcalde, José Manuel Rey Varela, quería salir al paso de las criticas que unas horas antes había formulado Ferrol en Común, defendiendo las iniciativas de promoción del turismo que realizaban, participando en eventos deportivos, patrocinando a clubes o patrocinios culturales, además de recibir subvenciones públicas como más de 100.000 euros anuales de la Deputación de A Coruña.

El regidor reconocía la situación compleja debido a los requerimientos realizados por el Ministerio de Hacienda “por déficit de funcionamento”, algo de lo que podían dar fe “as persoas que estiveron ao frente de Turismo nestos últimos anos” en anteriores corporaciones municipales.

Una de las primeras decisiones de calado que tomó José Manuel Rey Varela en el inicio de su segundo mandato fue el cese de la gerente de la Sociedade Mixta de Turismo debido a todos estos problemas que arrastraba la entidad.

Para solventar la liquidación de la Sociedade Mixta de Turismo, el gobierno municipal incluyó en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RTP) tres nuevos puestos de funcionario en la concejalía de Turismo “reforzando este servizo, tendo unha maior eficacia e con xestión directa pública.”