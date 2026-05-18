La programación cultural de Ferrol se amplía con nuevas óperas y zarzuelas de referencia, con apoyo de la Deputación

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El Concello de Ferrol reforzará su programación cultural con la incorporación de tres nuevos espectáculos líricos de gran relevancia: la ópera ‘La flauta mágica’, de Wolfgang Amadeus Mozart, y las zarzuelas ‘Doña Francisquita’ y ‘La Gran Vía’, que se representarán en la ciudad a lo largo de los próximos meses.

La primera de las funciones tendrá lugar el 19 de octubre, mientras que las otras dos se celebrarán durante el segundo semestre del año, completando así una oferta cultural que busca consolidar la apuesta municipal por la lírica.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó que “queremos ofrecer ao noso público os mellores espectáculos”, subrayando además el esfuerzo del Concello por impulsar una programación “ampla e variada para todos os gustos, nunha cidade cunha importante tradición e vinculación ao mundo da lírica”.

Ferrol mantiene una estrecha relación histórica con la ópera y la zarzuela desde el siglo XVIII, con una tradición especialmente consolidada tras la inauguración del Teatro Jofre en 1892, que marcó el inicio de la considerada Edad de Oro de la lírica en la ciudad. Su acústica convirtió el recinto en un espacio de referencia, capaz de atraer a grandes compañías e intérpretes nacionales e internacionales.

El consumo de ópera y zarzuela ha formado parte de la vida cultural y social de la ciudad durante generaciones, consolidándose como una expresión artística de fuerte arraigo.

Con el objetivo de preservar y reforzar esta herencia cultural, el Concello ha ampliado su programación y ha solicitado a la Diputación de A Coruña una subvención de 42.648 euros, que cubrirá el 80 % del coste total de estas representaciones.