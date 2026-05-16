O Parrulo Ferrol cierra una gran temporada con un empate ante el Barça en A Malata

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

O Parrulo Ferrol ha cerrado una temporada de retorno a la Primera División que quedará para el recuerdo y haciéndolo con un buen broche, empatando 6-6 ante los campeones de liga regular, el Barça, en un partido disputado en el mediodía del sábado, en el Pabellón de A Malata.

Antes del inicio del partido el presidente de O Parrulo Ferrol, Julio Martínez y el secretario, José Naveira, le entregaban un recuerdo a Iván Rumbo, en agradecimiento por estas cinco temporadas en el club en su último partido.

Aún con las emociones, el duelo empezaba trepidante sobre la pista, con un gol de Jhoy en la frontal del área por la escuadra en una jugada de saque de esquina casi al empezar y, poco después, Diogo ampliaba las distancias culminando al segundo palo una gran jugada de equipo.

El balón estaba en media pista durante el primer tramo del partido, sin un dominador claro, con un Iván Rumbo buscando un gol en su despedida, teniendo una doble ocasión dentro del área que despejaba Feixas, pero, de lo que pudo ser el tercero, se pasó al 2-1 con un potente disparo de Touré desde diez metros que se colaba por toda la escuadra.

Los ferrolanos no bajaban su motivación, luchando por todos los balones ante un Barça que, a pesar de las ausencias en este partido, sigue siendo un equipo muy peligroso, teniendo ocasiones que evitaba Mati Starna, aunque el gol llegaba del lado parrulo, por medio de un Bruno Días que enviaba el balón también por la escuadra dentro del área, en otra gran jugada combinativa.

El Barça no se conformaba con esto y respondía rápidamente con un gol de Catela al segundo palo en una rápida jugada por el lateral. Los ferrolanos solicitaron el SV por una supuesta falta en esta jugada, pero los colegiados, tras revisarla, no lo concedieron.

Borja y Canoli también entraban en pista en O Parrulo Ferrol, pudiendo debutar en Primera División, ante el aplauso de toda la afición y con el portero teniendo que emplearse a fondo sacándoles unas buenas manos a Touré y Granda, aunque a falta de 32 segundos para el descanso, Fits hacía una de las suyas con un tiro a media altura desde el borde del área para dejar el partido en 3-3 al descanso.

El segundo tiempo empezaba con la misma intensidad que el primero, con un balón al larguero de Bruno Días tras un saque de banda nada más empezar. El Barça se hacía con el balón y Martel anotaba el 3-4 con un tiro a media altura desde el borde del área a los 40 segundos.

O Parrulo Ferrol quería ir a por todas, con Novoa llevando el peso del juego e intentándolo con un centro al segundo palo desde la línea de fondo al que no llegaba nadie por muy poco. Quienes no perdonaban eran los blaugranas, con otro nuevo gol de Martel al segundo palo por alto al recibir un centro desde la línea de fondo.

A pesar de que el partido se había puesto muy cuesta arriba, los parrulos no bajaban a nivel de intensidad, con otra buena jugada personal de Novoa dejándosela al segundo palo a Bruno Días, resbalándose a la hora de rematar.

Quedaban varios minutos por delante y volvía a pasar de todo. Primero en una falta desde quince metros con Jhoy viendo el hueco para sorprender con un disparo raso anotando el 4-5. La alegría volvía a durar poco, lo que tardaba en la siguiente jugada Lucas Granda en anotar el sexto.

Nuevamente dos goles de distancia y cada vez menos tiempo, por lo que Penezio tenía que salir a la pista como portero-jugador, dando sus frutos el juego de cinco ya en la primera jugada con un tanto precisamente de él al segundo palo.

Touré tuvo la sentencia para el Barça en un remate a portería vacía en el borde del área tras un robo, enviando el balón fuera y, cuando parecía que todo iba a acabar así, en una jugada con varios rechaces dentro del área, Gonzalo Santa Cruz anotaba el último gol en esta temporada a falta de un segundo, dejando el marcador en el definitivo 6-6.

Con este resultado, O Parrulo Ferrol cierra esta temporada en la Primera División en el 12º puesto de la tabla, con 36 puntos.

O Parrulo Ferrol: Mati Starna, Iván Rumbo, Novoa, Diogo, Jhoy – también jugaron – Borja, Gonzalo Santa Cruz, Bruno Días, Canoli, Rubén Orzáez, Niko Vukmir, Caio César y Penezio.

Barça: Miquel Feixas, Adrián Tapias, Mamadou Touré, Catela, Fits – también jugaron – Joel Miñano, Martel, Lucas Granda, Víctor Pérez, Sergi Viedma y Guillen Beumala.

Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Sánchez-Molina, junto con Rubén Ferrero como tercer árbitro y Berta García como asistente (Comités castellano manchego y gallego). Amonestaron a los locales Novoa, Bruno Días, Niko Vukmir y Penezio, como a los visitantes Catela, Martel y Fits.

Goles: 1-0 Jhoy min.1, 2-0 Diogo min.4, 2-1 Touré min.11, 3-1 Bruno Días min.16, 3-2 Catela min.17, 3-3 Fits min.19, 3-4 Martel min.20, 3-5 Martel min.29, 4-5 Jhoy min.32, 4-6 Lucas Granda min.32, 5-6 Penezio min.37, 6-6 Gonzalo Santa Cruz min.39.

Pabellón: A Malata.