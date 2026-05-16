El Valdetires Ferrol empata sobre la bocina en su despedida de la temporada

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Último capítulo de la temporada para el Valdetires Ferrol en un partido ante el FC Meigas que estivo interesante hasta literalmente la bocina, tras empatar 4-4, disputado en la tarde del sábado, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba con un aviso a los pocos segundos de las visitantes con un balón al palo en una jugada de saque de esquina. Esto era respondido por las ferrolanas de la misma manera al minuto, con un tiro de Paula Alonso en una internada en el área que se estrellaba en la madera.

El juego estaba en los primeros minutos en media pista, sin un dominador claro, aunque Giselle Tais estuvo a punto de romper la igualdad para el Valdetires Ferrol con un tiro en el borde del área por raso que despejaba la portera Carmen. También lo intentaba Tere en la frontal del área, encontrándose también con una buena mano de la cancerbera.

Finalmente, tras estos intentos, quien lograba enviar el balón al fondo de la red era la visitante Bea en una rápida jugada con un tiro cruzado raso desde la línea de fondo. A pesar de este gol encajado, las ferrolanas seguían siendo fieles a su estilo de juego y solo tardaban tres minutos en empatar con un tiro de Mery desde el borde del área a media altura que desviaba levemente una jugadora visitante, acabando dentro de la portería.

Las ocasiones se repartían entre las dos áreas, pudiendo adelantarse nuevamente el FC meigas en un centro al segundo palo desde el borde del área al que no llegaba Yaiza por muy poco. Del susto para las ferrolanas, a la alegría, logrando Monti darle la vuelta al marcador al empujar un balón a portería vacía tras un gran pase de Tere desde la línea de fondo, consiguiendo dejar el marcador en 2-1 al descanso.

Las ferrolanas estuvieron de hacer el tercero a los pocos segundos de empezar el segundo periodo con un cabezazo de Mery en el área de un buen centro, yéndosele alto por unos milímetros.

En el área Leti Rojo se ponía bajo palos, tras ocuparlos Natali en los primeros veinte minutos, teniendo que emplearse a fondo en varias ocasiones, como en un tiro de Bea en la frontal a media altura que lograba despejar con una buena estirada.

Tere tenía otra ocasión muy clara en estos primeros minutos al recibir un buen centro de Laura Fernández, pero se le iba el balón fuera cuando todo el público y su equipo cantaba el gol. A este casi, también se sumaba Giselle Tais al rematar de volea rasa un balón desde diez metros que se marchaba también fuera por nada y, también el larguero hacía de las suyas en un intento de Mery desde doce metros, en un lanzamiento que previamente despejaba levemente la portera Laura Muñoz.

El gol de las ferrolanas estaba cerca, pero quienes lo conseguían eran las visitantes, en un contragolpe tras robar un balón en media pista, con un gol de Melissa de tiro cruzado raso en el borde del área superando a Leti Rojo en su salida.

Con este 2-2 se llegaba a los dos últimos minutos que fueron una auténtica locura. Melissa salía a la pista como portera-jugadora en el FC Meigas y, en la primera jugada con el juego de cinco, Sofía anotaba de cabeza por alto.

Tiempo muerto en la pista y Tere se ponía la elástica de portera-jugadora en el Valdetires Ferrol, logrando forzar una falta desde diez metros en un lugar perfecto para que Patri Corral conectase un potente disparo directo a la escuadra para volver a empatar el partido con el 3-3 a falta de 58 segundos.

Nuevamente Melissa salía como portera-jugadora en las visitantes y en catorce segundos anotaban el 3-4 con un gol de Yaiza al segundo palo. Esto parecía que era un jarro de agua fría para las ferrolanas, pero se iban a por todas con Tere jugando de cinco y cuando parecía que todo iba a acabar así, le queda un balón a Mery dentro del área, rematándolo a placer a la escuadra de tiro cruzado sin oposición empatando el partido a falta de pocas décimas, ante la incredulidad de las visitantes y alegría de las ferrolanas de haber salvado un punto en este último episodio.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol cierra su temporada en el 7º puesto, con 48 puntos.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Monti, Patri Corral, Mery – también jugaron – Tere, Irene, Giselle Tais, Paula Alonso, Laura Fernández, Leti Rojo.

FC Meigas: Carmen, Melisa, Yaiza, Claudia, Mariña – también jugaron – Sara, Sofía, Carla, Laura, bea, Iria y Esther.

Árbitros: Franco Álvaro Campagnoli y Juan Ramón Juan, junto con Julián Rodríguez como asistente (Comité gallego). Amonestaron a la local Patri Corral y a las visitantes Sofía y Bea.

Goles: 0-1 Bea min.6, 1-1 Mery min.9, 2-1 Monti min.17, 2-2 Melissa min.35, 2-3 Sofía min.38, 3-3 Patri Corral min.39, 3-4 Yaiza min.39, 4-4 Mery min.39.

Pabellón: Esteiro.