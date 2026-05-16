El Racing se despide de su sufridora afición este domingo ante el filial del Osasuna

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M.V. Los de Guillermo Fernández Romo afrontan este domingo a las 17:00 en La Malata (Canal Líneal Primera Federación), ya sin nada en juego, la penúltima jornada de Liga, en lo que será el último partido en Ferrol esta temporada. Este encuentro, en el que se enfrentan a un rival que se está jugando la permanencia en la categoría, será dirigido por el colegiado madrileño Fernando Bueno.

Un partido que pasó desapercibido durante la semana

Después del empate ante el Arenas el pasado viernes, desde el club y desde la afición parece que se dio por terminada la temporada, ante la triste ausencia de objetivos a falta de dos jornadas.

La semana discurrió entre cábalas sobre el próximo entrenador, renovaciones y fichajes, así como con una inauguración del Área 1906 en el Estadio de A Malata destinada a patrocinadores, colaboradores y afines al club. Cuestión de prioridades…

En lo que se refiere al encuentro ante el Atlético Osasuna «B», Fernández Romo tiene la única baja del lateral derecho ferrolano, Álvaro Mardones. El resto de jugadores estará disponible para un partido donde los verdes intentarán brindarle una victoria a su sufridora afición, que en los dos últimos años apenas ha visto ganar al Racing en A Malata, más allá de que de Pascuas en Ramos.

Y así, es complicado luchar por los objetivos, más aún cuando el principal era conseguir un nuevo ascenso a la Segunda División. Habrá que seguir esperando, aunque lo que sí que parece es que no se depurarán responsabilidades, más allá de los jugadores o los técnicos que puedan salir…

El rival

El Club Atlético Osasuna «B» viene en una muy buena racha de resultados, después de enlazar tres victorias consecutivas que les han permitido engancharse en la lucha por la permanencia. Situados en la 19.ª posición con 39 puntos, con 2 menos que el Cacereño, que marca la salvación, los de Santi Castillejo viajan a Ferrol con la imperiosa necesidad de ganar para llegar a la última jornada con opciones de salvarse.

Ander Yordi, Dani González y Mauro Echegoyen son los jugadores a tener en cuenta en el filial osasunista para este encuentro.