Co apoio do Concello de Valdoviño alumnos do CPI Atios tomarán parte no proxecto «Aprende a través do surfing»

O Concello de Valdoviño revalida un ano máis o seu compromiso co proxecto deportivo-educativo «Aprende a través do Surfing» que impulsa a Federación Galega de Surf e a asociación medioambiental sen ánimo de lucro Surf and Clean. Así, Valdoviño será de novo un dos dez municipios de toda Galicia no que se desenvolva o programa grazas ao apoio institucional, e onte pola mañá, a casa consistorial acollía a presentación do proxecto coa participación do alcalde, Alberto González, e máis do concelleiro de Deportes, Sergio Saavedra, xunto co xefe de estudos do CPI Atios, Carlos Bacelo, e do responsable de Valdo Surf School, Brais González.
Entre este mes e o seguinte, participarán ao redor dun centenar de nenos e nenas de 4o de Primaria e máis de 1o de Secundaria do CPI Atios. Así, tras as correspondentes sesións na aula, o proxecto trasladarase á praia -o 25 de maio e 4 de xuño-, e contará co soporte técnico da escola local Valdo Surf School.
O obxectivo prioritario desta campaña é fortalecer o vínculo afectivo e de respecto da mocidade co mar, transformando aos escolares en custodios directos dun paraíso natural de ondas e praias salvaxes. Así mesmo, o proxecto busca visibilizar a problemática global do lixo mariño e capacitar aos mozos como axentes activos de cambio para mellorar a saúde dos océanos utilizando a cultura do surf como fío condutor.
Así mesmo, representantes municipais e da comunidade educativa coincidían en destacar este ano a implicación das familias na iniciativa, colaborando no traslado dos e das menores á praia.