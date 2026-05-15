O Parrulo Ferrol y la AECC impulsan una campaña solidaria con una hucha online

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O Parrulo Ferrol vuelve a mostrar su lado más solidario con el inicio de una campaña de recaudación junto a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), poniendo en marcha una hucha solidaria online para recaudar fondos destinados a la investigación y al apoyo de pacientes oncológicos y sus familias.

La iniciativa estará activa hasta final de mes y puede encontrarse a través de las redes sociales del club ferrolano, mediante un código QR y también en la plataforma online habilitada por la AECC.

Además, coincidiendo con el último partido liguero del conjunto parrulo ante el Barça, que se disputará este sábado a las 13.00 horas en el Pabellón de A Malata, la AECC instalará un stand solidario en las gradas de tribuna y preferencia para que los aficionados puedan realizar allí mismo sus aportaciones.

Todo el dinero recaudado irá destinado tanto a proyectos de investigación como a los diferentes servicios gratuitos que la asociación presta a personas con cáncer y a sus familias. Entre ellos destacan el apoyo psicológico, logopedia, trabajo social, banco de pelucas y material protésico, talleres, gimnasia oncológica, natación o clubes de lectura.

Desde la AECC recuerdan además que las donaciones cuentan con desgravaciones fiscales, una opción disponible en la propia hucha online. Así, explican que una aportación de 25 euros permite desgravar 20 euros, mientras que una donación de 50 euros supone una desgravación de 40 euros.