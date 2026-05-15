Lenda Ártabra completa a programación cultural do Día das Letras Galegas en Ferrol

15 mayo, 2026

O grupo de música folk ferrolán Lenda Ártabra completará a programación cultural organizada en Ferrol con motivo do Día das Letras Galegas cun concerto previsto para este domingo no Centro Torrente Ballester.

A actuación dará comezo ás 19.30 horas e nela a formación realizará un percorrido musical polos temas incluídos nos seus dous discos publicados, ‘Noites de Lenda’ e ‘Din de Min’.

Lenda Ártabra naceu en Ferrol a finais do ano 2013 e consolidouse como unha das formacións destacadas da música folk na comarca, combinando música tradicional galega, composicións propias e coidadas postas en escena nas que teñen especial protagonismo as cantareiras Ghaldaripas.

O grupo está integrado por músicos procedentes doutras bandas desaparecidas que decidiron unirse cun proxecto propio para diferenciarse do resto de formacións existentes na cidade e potenciar a actividade cultural na zona ártabra.

Na súa proposta musical mesturan influencias do fado portugués, da música clásica, dos ritmos africanos e do folk tradicional e melódico galego, creando un repertorio que combina raíz tradicional con sons máis actuais.

Desde a organización destacan tamén o traballo realizado na composición e recollida das letras das cancións, así como as liñas melódicas que caracterizan o estilo da banda.

O concerto será de balde ata completar o aforo.

