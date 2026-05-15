Regresó a su base de Ferrol la «Méndez Núñez» tras varios meses de navegación

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Después de varios meses de navegación continuada tanto en la zona norte atlántica como en la zona de Chipre en el Mediterráneo , la fragata ‘Méndez Núñez’ —bajo el mando del capitán de fragata Jaime Muñoz-Delgado Pérez— ha regresado este viernes, día 15, a su base en Ferrol.

Con la satisfacción del deber cumplido, alrededor de las diez y media de la mañana afirmaba estachas en el muelle 5 del Arsenal de Ferrol, donde familiares y amigos esperaban emocionados a los marinos de la F-104.

Subió a bordo el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, capitán de navío Jesús González-Cela Franco, que tras ser recibido por el comandante de la fragata y el piquete de guardia se dirigió a la zona de popa en donde se encontraba formada parte de la tripulación a los que dirigió unas palabras de saludo.

SALUDO Y BIENVENIDA

González-Cela Franco comenzó con un saludo al comandante, y dotación de la fragata, al Equipo Operativo de

Seguridad,y a los familiares y amigos. » Damos hoy la bienvenida a la fragata “Méndez Núñez”, al regreso de un

exigente, inesperado e incierto despliegue operativo. Aunque ha durado menos de lo esperado, la realidad es que salisteis sin una fecha concreta de vuelta y la incertidumbre e inestabilidad del área de operaciones os ha obligado a mantener un grado de alistamiento y un nivel de atención más alto de lo habitual.

Habéis estado en una operación, con la que España y la Armada reafirman su compromiso como socio fiable, garante de la seguridad del territorio europeo y la estabilidad internacional, dando protección al grupo aeronaval francés y además, garantizando la defensa de Chipre».

Un trabajo clave

«Como os decía, lo habéis hecho en un área de riesgo significativo y elevada inestabilidad. En este aspecto quiero reconocer que habéis demostrado, como os pedí el día que salisteis, mentalidad de combate, concentración,

profesionalidad y responsabilidad.

Soy consciente del esfuerzo de esta dotación, tras un ciclo operativo muy intenso. Os puedo asegurar que vuestro trabajo ha sido clave para que la Armada pueda continuar atendiendo a todos sus compromisos.

Gracias a vuestra dedicación y profesionalidad, la “Méndez Núñez” ha sido una vez más embajadora de España en la mar y en puerto, proyectando los valores y capacidades de nuestra Armada y la profesionalidad de nuestros hombres y mujeres.

Comandante, en tu última navegación en la Méndez Núñez, como Comandante… mi más sincera enhorabuena a ti y tu dotación».

A los familiares

«Permitidme ahora, dirigir unas palabras a los familiares aquí presentes. Su apoyo, su paciencia, su esfuerzo y su constancia han sido fundamentales.

Les agradezco esa entrega silenciosa que permiten ejercer su vocación y cumplir su misión a quienes sirven a España en la mar.

Quiero también agradecer a la Virgen del Carmen, patrona de la Armada, quien una vez más os ha cuidado y protegido, y os ha traído sanos y salvos a casa.

Comandante, es el momento del merecido descanso. ¡Bravo zulú a todos!»

Posteriormente se permitió a los miembros de la dotación bajar a tierra en donde fueron recibidos con abrazos, besos y lágrimas por sus familiares y amigos.

LA FRAGATA «MÉNDEZ NÚÑEZ»

La fragata «Méndez Núñez» (F-104), integrada en la 31 Escuadrilla de Superficie con base en Ferrol, cuenta con un moderno diseño y notables capacidades militares, con las que la Armada contribuye a alcanzar los objetivos de la Defensa nacional en los comienzos de este nuevo siglo. Construida en los Astilleros de Navantia en Ferrol, y entregada a la Armada el 21 de marzo de 2006, fue bautizada en honor al ilustre marino español don Casto Méndez Núñez, héroe de la Guerra del Pacífico de 1865, recordado por su célebre frase: «Preferimos honra sin barcos, que barcos sin honra».

Tiene una dotación de 215 efectivos, entre oficiales, suboficiales y marinería. Asimismo viajan a bordo un grupo de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO). Un conjunto de hombres y mujeres que sienten el profundo orgullo de servir a España desde la mar.