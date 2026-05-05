Incorporación a la Escuelas de la Armada en Ferrol de 371 aspirantes a marinero del primer ciclo de 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Durante la mañana del pasado lunes 4 de mayo efectuaron su presentación en la Escuela de Especialidades de la Estación Naval de La Graña (ESENGRA), 192 aspirantes a incorporarse a la Escala de Marinería de la Armada pertenecientes al primer ciclo de 2024. De igual manera, también efectuaron su incorporación en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» (E.E. ESCAÑO) un total de 179 alumnos, quienes inician su fase general de formación en estos dos centros docentes militares de referencia,y que fueron recibidos por sus Mandos e Instructores que les acompañarán durante todo el período de formación.

La incorporación de estos 371 alumnos supone un refuerzo significativo para las futuras dotaciones de la Armada, garantizando la continuidad en la preparación de marineros altamente cualificados y comprometidos con el servicio a España.

Este período formativo constituye el primer paso en su trayectoria profesional dentro de la Armada. Durante esta fase general y específica, los aspirantes adquirirán los conocimientos básicos y las competencias fundamentales que les permitirán integrarse con eficacia en las unidades operativas de la Armada.

Tras una incorporación escalonada se recogieron los datos médicos de cada aspirante y se activaron los planes de vida y servicios en cada escuela para facilitar su adaptación al régimen del centro docente militar, e iniciar esta Fase de Formación Militar General en la que se imparten los principios y valores constitucionales, así como, el régimen de derechos y obligaciones del militar, y la organización básica de la Defensa y de la Armada.

La ESENGRA se encuentra en el margen norte de la ría de Ferrol, y en ella se imparten las especialidades de ‘Maniobra y Navegación’, y ‘Aprovisionamiento’. La E.E. ESCAÑO se encuentra en el casco urbano de Ferrol en la Avenida. Telleiras y en ella se imparten las especialidades de ‘Operaciones y Sistemas’, y de ‘Energía y Propulsión’.

Esta primera parte del curso está previsto que finalice en julio de 2026 con la firma del compromiso inicial y el Acto de Jura de Bandera. Posteriormente, los alumnos Marineros comenzarán la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental, de 24 semanas de duración, que incluye la impartición de diversos módulos para la obtención de un Título de Técnico Medio de Formación Profesional acorde a sus especialidades