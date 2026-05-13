El puerto de Ferrol acoge la IV Jornada de Iniciación a la Vela dirigida a los más jóvenes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La actividad, que se celebra el 30 de mayo en Curuxeiras, está organizada por la Autoridad Portuaria en colaboración con el Club del Mar y pensada para una franja de edad entre los 10 y los 15 años. El plazo de inscripción, para un máximo de 40 participantes, estará abierto del 15 al 21 de mayo.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao con la colaboración del Club del Mar, organiza una nueva edición de la Jornada de Iniciación a la Vela de Crucero. Una actividad que se celebra por cuarto año consecutivo con el objetivo de promover la afición a los deportes náuticos entre los más jóvenes y aunar mar y vida sana.

La jornada se celebrará el 30 de mayo en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, entre las 10:00 y las 13:00 horas y está dirigida a personas de entre 10 y 15 años. El plazo de inscripción para todos aquellos que quieran participar estará abierto desde el viernes, 15 de mayo, hasta el 21 de mayo.

La jornada, que tiene un límite de 40 plazas, comenzará en el muelle de la antigua frigorífica, en Curuxeiras, con una charla informativa a los asistentes por parte de personal cualificado del Club del Mar para iniciarlos en el mundo de la vela. A continuación, comenzará la segunda parte de la actividad, más práctica, con un paseo por la ría en las distintas embarcaciones y se simulará la salida de una regata para que los participantes puedan conocer y experimentar los distintos procedimientos relacionados con este deporte.

En todo momento estarán acompañados por personal cualificado. La actividad es gratuita, aunque es preciso inscribirse previamente a través de la página web de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao www. apfsc.es. Ahí se encontrará habilitado un enlace al programa y al formulario de inscripción que, una vez cumplimentado, deberá enviarse al correo puertoyciudad@apfsc.es.

La Jornada de Iniciación a la Vela forma parte del programa de actuaciones Puerto-Ciudad con las que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao pretende acercar el puerto a los ciudadanos, en este caso los más jóvenes, y al mismo tiempo fomentar la afición por los deportes relacionados con el mar.