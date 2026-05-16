As Pontes adxudica as obras de mellora de viais en O Rego, O Couce e O Castro

O Concello das Pontes vén de adxudicar á empresa CANARGA S.L. a execución das obras de reparación da capa de rodadura en viarios en O Rego, O Couce e O Castro, unha actuación destinada á mellora da seguridade viaria e do estado de conservación de diferentes estradas municipais situadas no rural do municipio.
O proxecto conta cun investimento total de 36.130 euros, financiados con cargo á Deputación da Coruña, e permitirá actuar sobre unha superficie de 3.350,62 metros cadrados distribuídos en tres tramos de titularidade municipal.
As intervencións realizaranse concretamente en O Couce, na parroquia de San Pedro de Eume, onde se actuará sobre unha superficie de 1.075,31 metros cadrados; O Castro, en San Xoán de Seixo, con actuacións en dúas zonas de acceso a vivendas situadas ao pé da estrada principal, sobre unha superficie total de 842,71 metros cadrados e O Rego, na parroquia do Deveso, na pista que conecta o núcleo coa estrada provincial DP-7010, nun tramo de 1.432,60 metros cadrados.
As obras teñen como obxectivo principal a renovación da capa de rodadura dos viarios mediante a aplicación dunha nova capa de aglomerado bituminoso en quente de tres centímetros de espesor en toda a plataforma das estradas.
Previamente á pavimentación executarase a limpeza e perfilado das cunetas co fin de garantir un correcto drenaxe transversal e lonxitudinal do firme, evitando a acumulación de auga e contribuíndo á conservación das vías.
O proxecto tamén inclúe a reparación das zonas máis deterioradas mediante a achega de grava e tratamentos asfálticos semiprofundos para consolidar as áreas bacheadas. Ademais, no tramo de O Rego executarase unha actuación específica nunha zona afundida do firme, co obxectivo de mellorar a estabilidade e a seguridade da circulación.
A actuación completarase coa execución da sinalización horizontal necesaria, incluíndo o pintado das liñas de bordo e outros símbolos viarios recollidos na normativa de circulación.
Con esta nova intervención, o Concello das Pontes continúa avanzando no mantemento e mellora da rede viaria municipal, especialmente nos núcleos rurais, co obxectivo de reforzar a seguridade, facilitar a mobilidade da veciñanza e garantir unhas infraestruturas axeitadas e en boas condicións de uso.