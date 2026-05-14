Contacontos en Neda para achegar ao público infantil a obra de Begoña Caamaño, polo Día das Letras Galegas

Neda programa este sábado, a partir das 12 horas, na Biblioteca municipal o contacontos teatralizado “As letras que voan con nome de muller”. Trátase dunha proposta para o público infantil que rende tributo á xornalista e escritora Begoña Caamaño (Vigo, 1964 – Santiago, 2014), a quen se dedica este ano o Día das Letras Galegas, e ás autoras homenaxeadas en edicións anteriores.
O espectáculo de Trémola Teatro, dirixido a nenos e nenas de máis de catro anos, busca dar a coñecer a figura da autora de “Morgana en Esmelle” e de “Circe ou o pracer do azul” que, segundo destaca a compañía, “escribía sobre mulleres fortes e soñadoras, vendo as palabras como chaves máxicas”. Ademais, o contacontos deterase nas seis escritoras ás que con anterioridade a Real Academia Galega rendeu tributo un 17 de maio.
Neste 2026, o Concello de Neda adheriuse á declaración institucional polo Día das Letras Galegas da FEGAMP. Un texto que pon en valor o “compromiso local, feminista e social” de Caamaño, e destaca que coas súas obras foi pioneira na reinterpretación feminista dos mitos.