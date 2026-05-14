Concello y Xunta supervisan el avance de las obras de reurbanización de la calle Rubalcava en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, visitaron este jueves las obras de reurbanización de la calle Rubalcava, una actuación incluida dentro del plan de Rexeneración Urbana de Ferrol que impulsan conjuntamente el Concello y la Xunta de Galicia.

La intervención se desarrolla en el tramo comprendido entre la calle Doutor Fleming y la avenida do Rei, una de las principales vías de conexión entre los barrios de A Magdalena y Canido. Durante la visita, el regidor destacó la importancia de esta actuación en “unha das principais arterias de saída do centro da cidade”, subrayando que permitirá convertir Rubalcava en un espacio “máis accesible e amable” para la ciudadanía.

Las obras cuentan con una inversión de 1,5 millones de euros y forman parte del convenio de Rexeneración Urbana, dotado con 12 millones, de los cuales la Xunta aporta 9 millones. Rey Varela avanzó además que próximamente comenzarán nuevos trabajos en otros tramos de la calle.

Por su parte, la conselleira señaló que esta actuación busca la transformación integral del viario “cara a revitalización da contorna”, respetando y reforzando la identidad patrimonial de una de las calles más emblemáticas del centro histórico ferrolano. Allegue destacó también el carácter sostenible y accesible del proyecto, que contempla el soterramiento de instalaciones y la renovación del alumbrado.

Las obras permitirán renovar pavimentos y servicios urbanos, además de mejorar la movilidad peatonal. En las aceras se instalarán losas de granito gris, mientras que la calzada contará con un carril de circulación de tres metros ejecutado en hormigón armado pulido. La zona de aparcamiento se pavimentará reutilizando granito procedente de la demolición de la propia vía.

Asimismo, se crearán pasos de peatones elevados en las intersecciones con Doutor Fleming y la calle Almendra, además de un nuevo espacio estancial con zonas ajardinadas y bancos en el cruce con Doutor Fleming. Todo el tramo dispondrá también de nuevas luminarias LED.

La conselleira recordó que ya están en marcha cinco actuaciones incluidas en el convenio de Rexeneración Urbana, entre ellas la rehabilitación de los centros cívicos Carvalho Calero y Caranza o la creación de un equipamiento social en Recimil.

El acuerdo entre Xunta y Concello contempla una veintena de actuaciones destinadas a la recuperación y mejora de barrios históricos y zonas declaradas BIC vinculadas al trazado del Camiño de Santiago. Estas intervenciones se centran en la rehabilitación de edificios públicos, la creación de infraestructuras sociales y culturales y la reurbanización de calles y espacios urbanos para reforzar la conectividad y la sostenibilidad de la ciudad.