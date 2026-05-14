Rey Varela no confirma el desembarco de SAIC en Ferrol, pero defiende que la ciudad es «atractiva para la inversión»

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), no ha confirmado en el mediodía de este jueves si la multinacional china SAIC -propietaria de la marca MG- instalará una planta de fabricación de vehículos en el puerto exterior de la ciudad, aunque ha insistido en que el municipio está preparado para acoger cualquier iniciativa que genere empleo.

«Yo no hablaré de proyectos concretos«, señaló el regidor, quien prefirió centrar su mensaje en la creciente capacidad de Ferrol para atraer inversiones, tanto públicas como privadas.

En declaraciones a los periodistas durante una visita de la conselleria de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, Rey Varela destacó que la ciudad «está creciendo» y «está atrayendo inversión», y subrayó que Ferrol lidera «a siete grandes ciudades de Galicia» gracias al «esfuerzo conjunto» de administraciones, como la Xunta.

El alcalde ‘popular’ puso en valor herramientas municipales como la declaración de interés estratégico o la concesión de licencias en un plazo de tres meses, que, a su juicio, demuestran que «Ferrol es una ciudad atractiva para la inversión y para ser acción de empleo».

Preguntado expresamente por los planes de SAIC para el puerto exterior, el regidor no quiso aventurar ningún anuncio y se limitó a repetir que «cualquier inversión que haya en esta ciudad, cualquier actuación que sea empleo, es una prioridad».