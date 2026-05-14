La UDC se suma al «of Science» para llenar las ciudades de ciencia

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La ciudad de Ferrol acogerá los días 18, 19 y 20 de mayo una nueva edición de Pint of Science, el festival internacional de divulgación científica que lleva la investigación a los bares con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía en un ambiente distendido y accesible.

Durante tres jornadas, personal investigador de la Universidade da Coruña (UDC), del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (CITEEC), del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), del CSIC, del SERGAS y de otras entidades ofrecerán pequeñas charlas divulgativas no sólo en Ferrol sino también en Coruña, Carballo, Arteixo y Brión que contarán con ponencias impartidas por talento de la Universidad.

En Ferrol

En el caso de Ferrol, la primera de las conferencias será el 18 de mayo a las 19:00 horas en Cuerda Floja (Espartero, 1) y en ella Pedro Manuel Fernández, del Grupo Integrado en Ingeniería hablará sobre la energía eólica y el control de los incendios a través de las matemáticas aplicadas.

El martes 19, en el Monique Coffee (Taxonera, 1) el investigador Ramón y Cajal Alejandro Blanco ofrecerá un viaje desde el pasado de los cocodrilos a los videojuegos y las matemáticas; y el miércoles 20, las investigadoras Lorena Aceña y Lucia Santiago abordarán en el Kiwi (Rúa Magdalena, 125), los laberintos de la mente, el álgebra y el mar.

Pint of Science

Pint of Science es una iniciativa internacional que se celebra simultáneamente en cerca de 500 ciudades y 27 países de todo el mundo y que busca crear espacios de encuentro entre la comunidad científica y la sociedad, promoviendo la cultura científica y el pensamiento crítico a través de un formato próximo y participativo. Nació en el año 2012 de la mano de los científicos Praveen Paul y Michael Motskin, investigadores del Imperial College de Londres (Reino Unido), quienes organizaron un encuentro llamado “Conoce a los Investigadores”, con personas afectadas por Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y esclerosis múltiple para que pudiesen visitar sus laboratorios y mostrarles sus investigaciones. Este inspirador encuentro les sirvió para plantearse la idea de acercar a los científicos a la gente, y ya en mayo de 2013 celebraron el primero Pint of Science en tres ciudades del Reino Unido. El festival se extendió rápidamente por todo el mundo, hasta llegar a las cifras actuales.



