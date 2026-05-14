El Concello de Ferrol convoca 60 plazas de socorristas para la campaña de playas del verano 2026

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El Concello de Ferrol ha publicado este jueves en el Boletín Oficial da Provincia las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la contratación de 60 socorristas destinados a la campaña de vigilancia y salvamento en las playas. Las plazas serán cubiertas como personal funcionario interino por ejecución de programas temporales.

Del total de puestos ofertados, uno corresponderá a coordinador de playas y nueve a coordinadores de caseta. El servicio se prestará a jornada completa, con 40 horas semanales distribuidas según las necesidades organizativas, incluidos fines de semana y festivos, respetando los descansos reglamentarios.

Los socorristas y coordinadores de caseta desarrollarán su trabajo entre el 12 de junio y el 18 de septiembre, mientras que el coordinador de playas lo hará entre el 9 de junio y el 21 de septiembre. El Concello señala que estas fechas podrán modificarse en función de las necesidades municipales.

Entre los requisitos exigidos para participar en el proceso figuran tener cumplidos 16 años, poseer el título de ESO o equivalente, contar con las capacidades físicas y psíquicas necesarias y estar inscrito en el Rexistro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia o haber presentado la solicitud correspondiente.

El proceso selectivo constará de dos fases. La primera será un concurso de méritos, con un máximo de cuatro puntos y carácter no eliminatorio. La segunda consistirá en una prueba de piscina de 200 metros combinados con aletas: 100 metros libres, una apnea de 10 metros para recoger un objeto del fondo y el remolque durante 90 metros manteniendo el objeto fuera del agua.

Esta prueba podrá otorgar hasta seis puntos. La máxima puntuación la obtendrán los hombres que completen el recorrido en un tiempo igual o inferior a 2 minutos y 30 segundos y las mujeres con un tiempo igual o inferior a 2 minutos y 45 segundos. La nota final será la suma de ambas fases.

Además, las pruebas específicas para coordinador/a de playas y coordinador/a de caseta serán voluntarias y estarán reservadas a las personas que hayan superado previamente el proceso selectivo de socorrista.

Las personas que aprueben las pruebas y no obtengan plaza pasarán a formar parte de una lista de reserva para cubrir posibles renuncias o incidencias durante la campaña.

Las solicitudes deberán presentarse mediante instancia dirigida al alcalde de Ferrol a través del Rexistro Xeral do Concello. Las personas interesadas dispondrán de tres días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio, para formalizar su inscripción.

Una vez finalizado el plazo, se publicará la lista provisional de admitidos y excluidos, abriéndose posteriormente un periodo de dos días hábiles para subsanar documentación antes de la publicación definitiva con la fecha, hora y lugar de las pruebas.