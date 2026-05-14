El Concello de Ferrol recibe a Novoa y Gonzalo Santa Cruz tras su gran temporada con O Parrulo

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Los jugadores de O Parrulo Ferrol Novoa y Gonzalo Santa Cruz fueron recibidos oficialmente este jueves en el Concello de Ferrol en un acto presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela.

En la recepción también estuvieron presentes el teniente de alcalde, Javier Díaz; el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; además del presidente del club, Julio Martínez, y Tomás Llao.

El regidor quiso felicitar personalmente a ambos jugadores por la temporada realizada con el conjunto ferrolano, que logró asegurar la permanencia en la Primera División del fútbol sala nacional. Asimismo, destacó sus respectivas convocatorias con la selección española absoluta.

En el caso de Novoa, el alcalde también puso en valor la conquista de la Eurocopa con España el pasado mes de febrero, un éxito que consolida al jugador como una de las referencias nacionales del fútbol sala.

Como recuerdo del acto institucional, José Manuel Rey Varela entregó a ambos deportistas una figura con una réplica del proyecto “Abrir Ferrol ao mar”, además de una camiseta del Concello de Ferrol.