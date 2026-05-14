Amancio Prada celebra no Teatro Jofre o 50 aniversario do seu disco dedicado a Rosalía de Castro

O Teatro Jofre de Ferrol acollerá este sábado, ás 20:30 horas, un concerto moi especial de Amancio Prada para conmemorar o 50 aniversario da publicación do seu primeiro disco dedicado á obra de Rosalía de Castro. A actuación servirá para revisar medio século de relación artística entre o cantautor e unha das figuras máis relevantes da literatura galega.
O álbum ‘Rosalía de Castro’, editado en 1975, marcou un fito na música galega e na canción de autor en galego, converténdose nunha referencia pola súa maneira de unir música e poesía. Medio século despois, o artista continúa cunha xira conmemorativa iniciada o pasado ano, na que revisa unha traxectoria centrada na interpretación da poesía galega.
No concerto do Jofre, o público poderá escoitar tanto as primeiras composicións que xa forman parte da memoria colectiva como novas relecturas que amosan a evolución dese diálogo artístico coa poeta galega. A proposta busca converterse nun encontro coa memoria colectiva e nunha homenaxe á palabra poética como elemento capaz de unir xeracións.
Desde o Concello destacan que esta celebración “é máis que un aniversario”, definíndoa como “unha cerimonia de gratitude” arredor dunha obra que acompañou a carreira de Amancio Prada ao longo de cinco décadas.
O artista leonés residiu en París ata o seu regreso a España en 1975, ano no que publicou o disco ‘Rosalía de Castro’. Ao longo da súa carreira musicou versos de numerosos poetas e editou traballos como ‘Caravel de caraveles’, ‘Cántico espiritual’ ou ‘Canciones de amor y celda’.
Ao longo da súa traxectoria recibiu importantes recoñecementos, entre eles a Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes, a Medalla Castelao, o Premio da Cultura Galega ou o galardón da European Guitar Foundation.
O concerto terá unha duración aproximada de 90 minutos e as entradas xa están dispoñibles desde 14 euros nas billeteiras do Teatro Jofre e na plataforma de venda anticipada Ataquilla.