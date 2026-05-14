Pontedeume, ABANCA e Afundación presentan a mostra «Castelao grafista»

O acto institucional ten lugar este xoves 14 de maio, ás 11.30 horas, na Casa da Cultura de Pontedeume. Afundación homenaxea o insigne intelectual e político rianxeiro con esta mostra, incluída no seu programa «Corrente cultural», desenvolvido en colaboración con ABANCA e os distintos concellos galegos.
Afundación, ABANCA e o Concello de Pontedeume presentan este xoves 14 de maio, ás 11.30 horas, na Casa da Cultura de Pontedeume, a mostra «Castelao grafista (facsímile)».
No acto institucional estarán o alcalde do Concello de Pontedeume, Bernardo Fernández; a concelleira de Comercio, Educación e Cultura do Concello de Pontedeume, Alejandra Bellón; o coordinador institucional de ABANCA na Coruña, José Manuel Vilariño; a directora de zona de ABANCA, Begoña Caamaño; a directora da oficina de ABANCA de Pontedeume, Laura Valiño; a coordinadora da Área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores Fernández; e a coordinadora do Espazo +60 Afundación de Pontedeume, Teresa Alonso.
Esta mostra está incluída en «Corrente cultural», un programa enfocado á promoción de actividades culturais máis alá das sedes de Afundación. Poderase visitar ata o 14 de xuño na Casa da Cultura, de martes a domingo en horario de 19.00 a 21.00 horas.
A mostra reúne facsímiles da Colección de Arte Afundación, debuxos do álbum Cousas da vida de Castelao, retratos fotográficos, caricaturas, debuxos e portadas de revistas.