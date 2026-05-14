Defendida no Campus Industrial de Ferrol a primeira tese do programa de Doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos

A Aula Magna da Facultade de Ciencias do Traballo do Campus Industrial de Ferrol acolleu, este mércores 13 de maio, a defensa da primeira tese do programa de Doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos, titulada “Los sistemas de trabajo de alto rendimiento en el sector turístico: variables de la Black Box y su impacto en el absentismo, la rotación, la productividad y la accidentabilidad laboral” e presentada por Javier Montañés Sánchez.
Ao longo deste traballo de investigación, afóndase nun dos problemas centrais na xestión dos Recursos Humanos: comprender como os Sistemas de Traballo de Alto Rendemento (STAR) inflúen nos resultados organizativos e na
experiencia dos traballadores e traballadoras no turismo, un sector moi caracterizado pola súa alta rotación, a súa estacionalidade e máis por unha forte dependencia do capital humano. Finalmente, o obxectivo desta tese foi o de analizar a relación entre os STAR e os indicadores ARPA (absentismo, rotación, produtividade e accidentabilidade) desde a perspectiva do traballador ou traballadora. O traballo obtivo unha cualificación de Sobresaínte e, nos
próximos días, saberemos se acadou tamén a distinción “Cum Laude”.
Esta primeira tese do programa de Doutoramento en Relacións Laborais e Recursos Humanos foi dirixida pola profesora da Facultade de Economía e Empresa, María Dolores Fernández Sánchez, e máis polo profesor da
Facultade de Turismo, Jakson Renner Rodrigues Soares, ambos os dous integrantes do Grupo de Investigación en Experiencia Turística da Universidade da Coruña (UDC). O titor deste traballo de investigación foi o profesor da Facultade de Ciencias do Traballo e investigador individual, Moisés Alberto García Núñez.